FOTOS | ¿A Aristeo Cázares le cayó la maldición del "Hechicero del Aire"?

Desde hace algunos días, los fans de Exatlón México no han estado de acuerdo con la actitud de Aristeo Cázares, quien ha estado burlándose del equipo azul cada que da un punto.

Como parte de una estrategia, el “Agui-león” dejó claro que tiene pensado no solo meterse en el juego de los azules, sino también en su mente, ¡haciéndolos enojar! Y es que desde hace unos días, el campeón de la segunda temporada, no ha jugado como nos tiene acostumbrados, con respeto y con honor, ¡al contrario! Ha estado subestimando al rival y burlándose de los que incluso son sus amigos de otras temporadas.

Como parte de su estrategia, pensó en hacer los festejos de los atletas a los que les gana, pero de mala manera. Hasta el momento, no había podido ganarle a Koke Guerrero, campeón actual de Exatlón; sin embargo, el día llegó, quiso hacer el festejo del atleta azul, ¡y se llevó una cámara! Pues no midió bien y se pegó y lastimó.

¿Le cayó la maldición del “Hechicero del Aire”? Te contamos los detalles en las fotografías.