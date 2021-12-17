Vicente Fernández dejó varios negocios a sus hijos.

El gran legado que preparó Vicente Fernández para todos sus hijos.

La teoría de que Vicente Fernández no solo planeó su último adiós, sino que organizó su legado de antemano y preparó a sus hijos para ser solventes económicamente, mucho antes de su partida, queda confirmada con la información que recientemente publicó la revista Forbes y en la que se da cuenta de la creación de varias empresas con las que el legendario Charro de Huentitán incursionó en ramos, como la producción y venta de tequila, aguacate, bebidas alcohólicas, llaveros, perfumes, productoras de espectáculos musicales, desarrollo inmobiliario y tecnología.

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De acuerdo con la revista, Vicente Fernández Gómez creó más de 33 marcas comerciales, además, de haber registrado su nombre desde el 2003 para fabricar y vender vestuarios, calzado, sombreros, perfumes, fragancias, tequila, papel, cartón, carácter de imprenta, material impreso, revistas, retratos y calendario, ,así como para ofrecer servicios de entretenimiento, educativo y actividades deportivas y culturales.

Así, la marca VFG es usada para manufacturar y comercializar llaveros, tequila, bolsos, carteras, monederos, cartas de mano, artículos de equipaje, bolsas de transporte, papel, cartón, productos de imprenta, vestuarios, calzado, sombreros y ofrecer servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales y administración comercial.

Otras marcas registradas son las de Chente Fernández con las que se ofrecen servicios de actuaciones musicales y organización de conciertos musicales como Vicente Fernández, el adiós de un grande y un Azteca en el Azteca, además de ser accionista mayoritario de las compañías Ganadería Rancho la Ciénega y el Caminante Taxi aéreo.

Alejandro sigue los pasos de su padre

Siguiendo el ejemplo de su padre, Alejandro Fernández según Forbes es propietario de 15 marcas comerciales y socio y dueño en unas 20 empresas radicadas en Guadalajara. Creó la marca Flower by AF para ofrecer servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, así como para la producción y venta de plantas y flores naturales.

Otra de las marcas de Alejandro Fernández es MPT Entertainment for value la cual ofrece servicios de educación, capacitación, entretenimiento, actividades deportivas y culturales.

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AF Alejandro Fernández, es otra marca dedicada a ofrecer metales preciosos y sus aleaciones, así como artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas, artículos relojería e instrumentos cronométricos.

