No deja de comer pizza durante asalto en restaurante. (VIDEO)

La pizza es uno de los platillos favoritos de millones de personas en todo el mundo y así lo refrenda una joven en Brasil.

La brasileña se viralizó en todas las plataformas digitales, después de protagonizar un divertido momento durante un asalto.

Los hechos fueron difundidos por la cuenta de Twitter Crimes Reais, donde se observó a una pareja comiendo pizza dentro de un restaurante; acto seguido un asaltante entró al local para despojarlos de sus pertenencias.

El novio se levantó y corrió directo a la salida con la finalidad de evadir a los ladrones que llegaron repentinamente con cascos de motocicleta.

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Mujer se vuelve viral por no dejar de comer pizza durante el asalto

Y aunque el novio perdió la calma y se levantó corriendo, la joven actuó con tranquilidad a pesar del trágico momento que se respiró dentro de la pizzería.

La joven se quedó sentada, entregó su celular, condimentó su rebanada de pizza y la llevó a su boca sin preocupación.

La mujer no mostró ningún sentimiento de miedo o frustración ante la situación, ya que continuó comiendo como si nada hubiera pasado.

De hecho, intentó entregar su casco de motocicleta color rosa, pero los asaltantes corrieron para escapar de la escena del crimen.

El inusual video se viralizó en todas las redes sociales, desatando divertidos comentarios por parte de los internautas.

Decenas de personas se sintieron identificadas con la joven que en ningún momento soltó su pedazo de pizza.

El filme cuenta con 1.7 millones de reproducciones en aumento, pero también ha dividido la opinión de los cibernautas.

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