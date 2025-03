Aseguran que ‘Fofo’ Márquez podría salir antes de lo esperado de la cárcel

Como recordaremos, el pasado 29 de enero de 2025 se llevó a cabo la audiencia de sentencia del influencer Rodolfo Márquez, popularmente conocido como ‘Fofo’ Márquez , quien fue condenado a 17 años y 6 meses de prisión por el delito de feminicidio en grado de tentativa en contra de Edith “N”. Además, deberá pagar una multa de 67 mil 300 pesos y 227 mil 400 pesos a la víctima por concepto de reparación del daño. En ese sentido, el influencer saldría de prisión cuando tenga 43 años.

Sin embargo, esta historia podría cambiar, ya que un abogado reveló la estrategia que la familia del influencer estaría planeando para que Rodolfo salga de prisión antes de tiempo, incluso, aseguró que podría quedar el libertad en los próximos días. Pero, ¿qué tan cierto es esto? Aquí te contamos los detalles.

¿‘Fofo’ Márquez podría salir antes de lo esperado de la cárcel?

A través de una entrevista con el programa “El Chisme TV”, el abogado Víctor Rivera dio a conocer que ‘Fofo’ Márquez podría quedar en libertad en un futuro cercano. De acuerdo con el profesional, la defensa legal del influencer podrían poner un amparo para poder cambiar el proceso: “Tienen que interponer un amparo en cuanto a la resolución donde dictan la cantidad de años que fue sentenciado y donde lo generan condenatorio para poder obtener la libertad”, dijo.

De igual modo, Rivera detalló que Márquez no debió ser juzgado por intento de feminicidios, sino por lesiones: “La clasificación jurídica no es la correcta, no es feminicidio (…) es un delito de lesiones agravadas que no tiene nada que ve con la conducta de feminicidio, y eso es lo que lo tiene en la cárcel”.

¿Cuál es la clave para que ‘Fofo’ Márquez salga de prisión?

Finalmente, señaló que la clave para que salga antes de lo señalado está en que se reclasifique el delito por el cual fue sentenciado a poco más de 17 años: “Si se reclasifica el delito, la cantidad de años y la libertad de ‘Fofo’ Márquez sería de manera inmediata, pero tendría que hacerse en el fuero federal, en el poder judicial de la federación a través de los magistrados”.