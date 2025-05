Aseguran que Imelda Garza Tuñón interpuso una orden de restricción contra Marco Chacón

En semanas recientes no hubo mayor complicación en el caso, todo indica que por la misma recomendación de los cuerpos legales de ambas partes. Tanto Maribel Guardia como Imelda Garza no habían sido tema de conversación por el famoso problema por la custodia y consecuencias del caso que hubo con José Julián. Pero ahora se indica que Marco Chacón recibió una notificación para estar lejos del entorno de la madre de “Juliancito”.

Recordando un poco sobre la información que circuló durante mucho tiempo, Marco Chacón fue cuestionado por supuestamente haber golpeado al difunto hijo de Maribel Guardia. En algunos lados se habló de maltrato y en otros de que tuvo que intervenir ante las actitudes erráticas del hijo de Joan Sebastian. Pero, ¿qué pasó en las horas recientes?

¿Por qué Imelda Garza ya no soporta a Marco Chacón?

Esto se había mantenido bastante tranquilo en semanas recientes, sin embargo la madre de José Julián declaró abiertamente a los micrófonos de Venga La Alegría, que este hombre la hostigó en el pasado y sigue atacándola. Ante eso, emitió una orden de restricción para que el esposo de Maribel no hable más de ella para dañar su imagen.

Incluso, en acusaciones todavía más serias, dijo que entiende por qué no ha llegado a un acuerdo legal con Maribel Guardia en el caso de la custodia del pequeño Julián. Imelda asume que Chacón no ha permitido que eso se concrete y que además algunas campañas mediáticas en contra de la ex pareja del fallecido Julián Figueroa han sido generadas por el hombre de 33 años.

¿Cuánto tiempo de casados tienen Maribel Guardia y Marco Chacón?

Aunque existe una considerable distancia entre ambos, ya cuentan con 15 años de casados. Primero concretaron una boda civil en el 2010, esto para después celebrar una fiesta religiosa en el 2011. Ante eso, se indica que la diferencia de edad entre ambos es de 32 años. Chacón tiene actualmente 33 y Maribel 65.

