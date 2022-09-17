Los atletas de Exatlón que lamentaron la eliminación de Yusef de Survivor México.

La eliminación que vivimos ayer en Survivor México, paralizó a millones de personas quienes lamentan la salida de Yusef, participante que tocó el corazón de varias personas por sus palabras y gran desempeño.

Programa 56 | 16 de septiembre 2022 | Extinción en Survivor México.

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Sin duda, fue uno de los Concejos Tribales que más generó controversia, pues para lo que muchos parecía una buena estrategia, para otros fue una gran traición.

A pesar de lo polémica que ha sido su salida, muchos atletas han revelado en redes sociales el gran ser humano y gran corazón que tiene Yusef, sobre todos los que han tenido la oportunidad de convivir con el atleta.

Y, es que muchos de sus ex compañeros de Exatlón México no dudaron ni un momento en compartir su opinión de uno de los atletas que se convirtió en el favorito del público, Yusef.

Compañeros de Exatlón habla tras la salida de Survivor México.

Tanto atletas rojos como azules, decidieron unir sus voces para dar su opinión sobre lo sucedió el día de ayer; aunque lo que más resaltó es que todos desde lo más profundo de su corazón mencionaron unas palabras llenas de amor y cariño para el famoso.

La primera fue Ximena Duggan, quien no dudó en defender a quien ha sido un gran amigo y que la ha apoyado en todo momento.

Yusef es un vato evolucionado, no se tomó las cosas personales, dijo lo que sentía, que ejemplazo de ser humano

Por otra parte, la atleta del equipo rojo Zudy, compartió un emotivo mensaje en su cuenta oficial de Instagram.

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Quiero hablarles de la calidad de hombre que es, la calidad de ser humano… Él me hizo una cartita que me reconfortó muchísimo y les habló de ella y de la gran calidad de ser humano que es

Koke le manda mensaje a Yusef.mp4

También, el último campeón de Exatlón México, Koke Guerrero compartió todo lo que vivió con Yusef y mostró su molestia por la forma en que lo eliminaron.