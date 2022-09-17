Survivor México: Yusef rompe el silencio tras ser traicionado y eliminado.

Las sorpresas dentro de Survivor México se siguen dando, tal es el caso que ayer vivimos una de las traiciones más grandes de la tercera temporada, donde todas las alianzas y lealtades quedaron en el olvido.

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Ya que todos hicieron una estrategia para poder sacar al que hasta ese momento había demostrado ser el rival más fuerte de Survivor México, pues todos votaron de la misma forma para poder eliminar a Yusef, mientras que Catalina hizo valer su medallón para que el atleta no pudiera votar.

Yusef rompe tras la traición que sufrió en Survivor México.

Luego de dejar las playas más extremas de la televisión mexicana, Yusef habló de lo que vivió en Survivor México y sobre las traiciones de las que fue víctima por las personas que más confianza les tuvo en el reality.

Fíjense que la parte de la estrategia no me molesta, soy muy competitivo y el sentido de que tuvieron que juntarse nueve para sacarme, no me molesta. Me molesta el hecho de cómo sucedieron las cosas, me dolió mucho que una Cyntia, no haya tenido el valor de decirme ‘oye, bro va esto, sorry’ lo entiendo, pero que lo haya hecho a escondidas. Que un David, dos minutos antes del concejo, llegara y me dijera ‘el plan sigue igual, vamos por Cuchao’

Que una China me haya jurado por su mamá que según yo era algo muy sagrada para ella, que nunca iba a votar por mí, esas cosas sí duelen, porque duele el engaño, duele la traición

Yusef reveló sus sentimientos tras salir de Survivor México por la traición de personas en las que había depositado su confianza.

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