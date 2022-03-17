Aurea Zapata revela las condiciones para perdonar a Patricio Cabezut.
Aurea Zapata afirma que busca lo mejor para sus hijas, por lo que estaría dispuesta a perdonar a Patricio Cabezut.
La batalla legal que sostiene el conductor de televisión Patricio Cabezut con su expareja y madre de sus hijas, Aurea Zapata, ha impedido que las menores puedan convivir con él, pero Aurea se defiende de quienes aseguran que esto ocurre porque es culpa de ella.
Me preguntan muchísimo y me han señalado que soy la persona que no deja ver a mis hijas y no es así, las autoridades actuaron bajo derecho en la protección de las menores y mía, que son mis dos niñas hermosas: Ana Lucía y Fátima
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Ellas han vivido el proceso de la violencia familiar, que quiere decir que mis hijas están enteradas de día a día de lo que sufrimos ellas y yo, principalmente su mamá. Entonces, qué pasa con ellas, son unas víctimas indirectas, no que su papá quisiera hacerles daño, pero al estar con la mamá y vivir en un vínculo, es lo que sucede
Aurea asegura que tanto ella como sus hijas fueron sometidas a pruebas periciales de psicología, mismas que arrojaron ciertos daños a ella y a una de las menores, por lo que tendrán que someterse a terapia por un año.
Completamente afectada junto con una de mis hijas, con los exámenes psicológicos. Es afectación psicológica, ansiedad, presión en el cuerpo, eso es lo que siento, pero bueno, hay que salir adelante en esto
Aurea Zapata se encuentra dispuesta a dar el perdón a Patricio
Aurea Zapata está dispuesta a otorgarle el perdón a Patricio, pero con una condición.
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Yo perdonaría al papá de mis hijas, siempre y cuando él se someta a exámenes psicológicos, yo tampoco tengo el poder para señalarlo y juzgarlo, yo quiero que mis hijas sean felices y que tengan a su papá cerca. Entonces, para tener derechos y obligaciones, yo creo que él tendría que hacer una serie de cuestiones, de su vida un análisis para poder seguir adelante