Carlos Rivera celebró su cumpleaños en el escenario de José El Soñador.

El pasado domingo, Carlos Rivera fue sorprendido por sus compañeros de José El Soñador y sus fanáticas Las Riveristas, que le adelantaron el festejo por su cumpleaños número 36, del que solo nuestras cámaras fueron testigo.

Venimos con toda la energía, bajando del escenario de una noche que ha sido maravillosa, han venido un montón de mis clubs de fans a celebrar conmigo

Han venido a celebrar conmigo de varias partes de la república, me han traído varios regalos que ya me llevé algunos. Saberme tan querido es el mejor regalo

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¿Qué le falta a Carlos Rivera en estos momentos de su vida?

Carlos Rivera respondió cuál es su deseo más grande de cumpleaños, incluyendo el amor de sus fans.

No le puedo pedir nada más a Dios, más que me siga dando salud, energía, trabajo y que nunca falte el cariño de la gente

Sé que mis fans han traído un cuadro para regalármelo, le pusieron brillos, pero yo digo que es el San José multicolor

Su productor, Alejandro Gou, así como algunos de sus compañeros, le desearon lo mejor.

Carlos paró todos sus conciertos para hacer teatro, que es de donde él vino. Para mí vale mucho que haya aceptado ser ‘José El Soñador’

"Es la primera vez que me toca conocerlo de manera profesional y tiene todas esas cualidades que admiro de un colega. Es apasionado por la vida, cariñoso, tiene empatía y amor por los demás", expresó Kalimba.

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