VIDEO: Por andar jugando a las carreritas ¡terminaron estrellándose!

Por ir echando carreritas en el camino, dos automovilistas chocaron fuertemente, desde metros atrás se observa cómo iban acelerando uno tras otro para alcanzarse, mientras uno iba más adelante, el otro quiso rebasar pero el que llevaba la delantera le cerró el paso metiéndose al carril y terminaron estrellándose uno con el otro.

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El impacto de los autos fue tan fuerte que se desviaron del carril y por poquito se llevan de corbata a un chico que caminaba muy tranquilo por la banqueta. Tal vez para la próxima ya no andarán creyéndose protagonistas de alguna película de autos.