VIDEO: ¡Acelera de más, choca con un árbol y lo derriba!

En esta ocasión este temerario conductor no controló la velocidad con la que iba, ya que en este video se puede observar cómo salió volando causando estrellarse fuertemente con un árbol a su paso, lo que también hizo que se frenará derribándolo.

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Increíblemente el chofer no sufrió heridas de gravedad, pero nadie le va a quitar el susto por llevar el acelerador a fondo y no medir sus consecuencias. Esperemos que para otra ocasión piense mejor las cosas y se evite pagar los daños al medio ambiente.