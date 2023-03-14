VIDEO: ¡Acelera de más, choca con un árbol y lo derriba!
Conoce la manera en que un hombre derribó un árbol con su automóvil, resultando sumamente peligroso y costoso por acelerar de más, de milagro no salió herido.
En esta ocasión este temerario conductor no controló la velocidad con la que iba, ya que en este video se puede observar cómo salió volando causando estrellarse fuertemente con un árbol a su paso, lo que también hizo que se frenará derribándolo.
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Increíblemente el chofer no sufrió heridas de gravedad, pero nadie le va a quitar el susto por llevar el acelerador a fondo y no medir sus consecuencias. Esperemos que para otra ocasión piense mejor las cosas y se evite pagar los daños al medio ambiente.
Regreso al futuro. pic.twitter.com/EDsG6c7yxP— ☛ Momentos Virales ☛ (@momentoviral) January 19, 2023