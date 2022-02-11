¿El fin del mundo? Captan a miles de aves caer muertas en Chihuahua. (VIDEO)

Cámaras de seguridad grabaron cómo miles de aves cayeron muertas en el estado de Chihuahua en México, por lo que los videos se hicieron virales en internet, pues el hecho provocó mucho desconcierto.

De acuerdo con información de El Heraldo de Chihuahua, estos animales que cayeron en el municipio de Cuauhtémoc, en el norte del país, venían del norte de Canadá.

Fue la mañana de este 7 de febrero cuando las cámaras de seguridad grabaron el momento exacto en que las aves se desplomaron en calles del seccional de Álvaro Obregón, zona centro de Rubio. Los vecinos de la zona pudieron observar a estos pájaros, conocidos como “chanates”, caer ya sin vida.

La policía informó que se trataba de aves de la especie Tordo Cabeza Amarilla, pájaros que migran desde Canadá hasta el norte de México para pasar el invierno.

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#México 🇲🇽

1) Cientos de aves Tordo Cabeza Amarilla, que migran desde Canadá hasta el norte de México, cayeron muertas durante la mañana del lunes 7 de febrero en #Cuauhtémoc, #Chihuahua, en las

calles de Álvaro Obregón, zona centro de Rubio.



Vídeo vía: @LaOpcion ⬇️⬇️ pic.twitter.com/01XEWUdox1 — C e n t i n e l a 3 5 (@QuakeChaser35) February 10, 2022

¿Qué le pasó a las aves?

Las autoridades locales requirieron un veterinario zootecnista, quien explicó que las aves pudieron caer muertas después de haber inhalado humo tóxico de algún calefactor cercano.

Otra posibilidad pudiera ser que los pájaros pudieran pararse sobre cables de energía eléctrica y una sobrecarga los lastimara. Aunque ambas opciones son posibles, aún no se determina el motivo de su muerte que sigue siendo tan cuestionado por ciudadanos e internautas.

Pese a la información que ya emitieron las autoridades locales, algunos usuarios de Twitter y otras redes sociales se preguntan si los motivos dados a conocer son los verdaderos por los cuales cientos de aves cayeron fulminadas e incluso los más fatalistas, piensan que tiene que ver con una maldición o alguna predicción fatídica.

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