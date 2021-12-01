Axel Arenas no busca disculpa pública tras ser encarcelado injustamente.

A punto de cumplir 3 años de haber sido señalado por el homicidio de la modelo argentina Karen Grodziñisk, el actor Axel Arenas asegura no buscar una disculpa pública de las autoridades que lo encarcelaron durante seis días injustificadamente.

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Pero revela que a raíz de ello, sigue en terapia psicológica debido al trauma que le causó saber que su libertad estuvo amenazada.

Axel se encontraba en un viaje de trabajo en Colombia cuando la modelo fue asesinada y gracias a ello pudo probar su inocencia.

Eso es un tratamiento que sigue, no es como que vayas a una sesión y ya te cures. Empecé a darme cuenta de la importancia del autoconocimiento, la psicología, la psiquiatría, hay muchas herramientas más

No voy a hacer nada, no se dieron disculpas, tampoco es como que me interese una disculpa, eso no me beneficia, ni me dice nada

Axel Arenas dará una nueva conferencia

No obstante, adelantó que el próximo 3 de enero se cumplirán tres años de haber sido aprehendido, por lo que ofrecerá una rueda de prensa para compartir diversas eventualidades que ha enfrentado a raíz de haber sido involucrado en un delito que nunca cometió.

Ahorita no quiero decir nada, tengo preparado algo para el 3 de enero que se cumple el tercer aniversario de mi aprehensión. Es un poco, una actualización y también un reporte respecto a cosas que han pasado con medios, pero ahorita quiero mantenerlo todavía en secreto y ya el 3 de enero se les invitara, con muchísimo gusto a esta rueda

Los nuevos proyectos en su carrera

Axel Arenas, Emilio Osorio, Adal Ramones, entre otros, dieron lectura al guion de la película de terror Podcast, que se filmará en breve. Ahí compartió que aunque ya no es novio de Laura Villegas, siempre los unirá un cariño muy grande.

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