¿La salud de Aracely Arámbula corre peligro? Ella misma lo revela.
La famosa actriz rompió el silencio con la prensa mexicana tras preocupar a sus decenas de fanáticos mexicanos.
Aracely Arámbula desató la polémica en días recientes al aparecer con oxígeno en una foto de sus redes sociales, pero ¿qué fue lo que pasó?
Gracias a Dios estoy bien. Regresamos de Chicago, de la gira, y con los cambios de clima, pues la altura de México es difícil y complicada. Cuando llegué, el lunes, me dio un poquito de gripa, pero ya estoy súper bien
Por eso me puse esa terapia un ratito para fortalecerme, tomé vitamina C y aquí estamos. Todos estamos muy cuidados. Gracias a todos los que se han preocupado… solo estaba enseñándoles una terapia molecular
Y dado que la salud de todo el mundo ha estado amenazada, preguntamos a la actriz si a casi dos años de pandemia y el riesgo que esta implica, tiene todos sus asuntos arreglados para proteger a los suyos en caso de algún contratiempo.
Siempre lo hemos platicado. Hemos siempre organizado cosas y sabemos que nadie tiene la vida asegurada, en este tiempo menos. Eso siempre está presente
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Aracely Arámbula revela cómo pasará la temporada decembrina
La artista chihuahuense también contó cómo pasó la época de confinamiento debido a la pandemia de Covid-19.
Viví todo muy bien con mi familia, disfrutando mucho a mis papas. La verdad es que sí fue difícil para el medio, para los espectáculos y para todo el mundo. Aproveché el tiempo, traté de cocinar y con muchas ganas de estar conviviendo con mis hijos
Y reveló que pasará la Navidad y el Año Nuevo con su familia.
La voy a pasar con mis papitos, hijos, sobrinos, hermanos y toda mi familia, muy contentos. Vamos a viajar, la verdad
Pero, ¿antes irá a visitar a la Virgen de Guadalupe en su día?
Estas rosas se las voy a llevar a la Virgen de Guadalupe con mucho amor. Las voy a tener primero conmigo unos días. Ahora que vaya a cantarle, se las voy a llevar
El sábado pasado, junto con Mauricio Ochmann y Anastasia, Aracely ofreció función de la obra donde participa en Toluca.
Estoy contenta de que el teatro regrese otra vez. La gente se anima a salir a pesar de la pandemia
También mandó sus mejores deseos a todo el equipo de nuestro programa Ventaneando.
Amigos de Ventaneando, quiero desearles una feliz Navidad, infinitas bendiciones y salud
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