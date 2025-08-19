Si no quieres tener hijos, hay un trasfondo psicológico: qué dice sobre tu personalidad

Hay decisiones que parecen pequeñas, pero en realidad dicen mucho de una persona. No querer tener hijos es una de ellas. Durante años se ha juzgado a quienes eligen este camino, como si ser madre o padre fuera una obligación más que una opción.

Pero lo cierto es que la psicología lo ve desde otro ángulo: no tener hijos, cuando es una decisión consciente, suele estar ligado a personas que piensan a futuro, se conocen bien y no temen salirse del molde.

Según la American Psychological Association, quienes optan por no reproducirse no son menos responsables ni más egoístas. De hecho, a menudo ocurre todo lo contrario.

(ESPECIAL/CANVA) La decisión de tener hijos o no reside en la personalidad de cada persona.

Se trata de perfiles con alta capacidad de introspección, que valoran mucho su tiempo, su libertad, y tienen claro que hay muchas formas de vivir una vida plena. Sin hijos, sí. Y sin culpa.

¿Por qué algunas personas prefieren no tener hijos?

Hay muchos motivos por los que algunas personas no quieren tener hijos, y todos son válidos. Pero hay algunos que se repiten.

1. El dinero

Hoy, tener un hijo no es solo un acto de amor, también es una inversión brutal de recursos. Vivienda, guarderías, educación, salud, tiempo… Todo suma. Y no todo el mundo está dispuesto —o puede permitirse— asumirlo.

2. El trabajo

Muchas personas, sobre todo mujeres, sienten que tienen que elegir entre su carrera o la maternidad. Si a eso se le suman jornadas eternas, falta de políticas públicas que ayuden a conciliar y un futuro que, francamente, no se ve tan prometedor… pues sí, hay quienes simplemente prefieren no traer hijos al mundo.

Y no es porque no quieran cuidar o dar amor. Es que lo están haciendo de otras formas: consigo mismas, con sus parejas, con sus comunidades, con causas que les importan. No todo gira en torno a la crianza.

Otras razones, según una encuesta de la Gaceta UNAM, son por cuestiones ambientales, sobrepoblación e inseguridad

¿Tienen algo en común las personas que no quieren ser madres o padres?

Sí, y es más interesante de lo que parece. En general, son personas que saben resistir la presión social. Porque sí, por más que estemos en 2025, aún hay quienes te miran raro si pasas de los 30 sin hijos. Que si “se te va a pasar el tren”, que si “te vas a quedar solo”, que si “te vas a arrepentir”.

También se ha visto que suelen tener más estudios, más capacidad de análisis y una visión crítica del sistema, según el estudio publicado en Population and Environment (Park, 2005) childfree by choice. Muchas veces están más conectadas con temas como el medio ambiente o los derechos humanos.

Y no, no es por moda: es porque sienten que su forma de aportar al mundo puede ir por otro camino.

La psicología evolutiva incluso habla de esto como una nueva forma de trascender: en lugar de dejar una descendencia biológica, estas personas buscan dejar huella en sus proyectos, sus vínculos, su trabajo o sus ideas.

No hay ningún trastorno detrás, ni falta de madurez. Solo otra forma de estar en el mundo. Más libre. Más consciente.