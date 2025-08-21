Los mosquitos parecen multiplicarse por todos lados cando llega el calorcito del verano. Y aunque ventilar la casa ayuda con las altas temperaturas, también abre la puerta para que estos insectos se cuelen sin permiso.

Lo curioso es que no siempre se esconden en los lugares más obvios, y ahí está la clave para entender por qué, a veces, no importa cuánto repelente uses… los moscos siempre “reaparecen”.

Resulta que existen sitios muy concretos dentro del hogar donde los mosquitos aprovechan para esconderse y reproducirse. El secreto está en identificarlos y aplicar medidas simples que eviten que encuentren un “hotel cinco estrellas” en tu casa.

¿Dónde se esconden los mosquitos dentro de la casa?

Aunque muchos creen que los mosquitos solo rondan cerca de las ventanas, en realidad prefieren los rincones donde hay humedad y, sobre todo, agua estancada. Esa combinación es perfecta para que depositen sus huevos y sigan reproduciéndose.

Crédito: Canva 5 lugares en tu casa donde se esconden los mosquitos y casi nunca te das cuenta: cómo ahuyentarlos fácil y rápido

Algunos de estos lugares suelen pasar desapercibidos en la rutina diaria. Es por eso que es importante detectarlos, porque es el primer paso para reducir la plaga.

¿Cuáles son los 5 sitios más comunes donde se crían los mosquitos?

De acuerdo con la Secretaría de Salud, estos son los puntos principales donde los zancudos se reproducen:



Platos de macetas: acumulan agua de riego y se vuelven criaderos perfectos. Recipientes y baldes viejos: al quedarse con agua, son imanes para los mosquitos. Estanques artificiales o fuentes: si no se mueven o limpian, se llenan de larvas. Tachos de basura destapados: sobre todo los que quedan al aire libre cuando llueve. Platos de las mascotas: si el agua no se cambia seguido, los mosquitos aprovechan.

¿Cómo ahuyentar a los mosquitos fácil y rápido en casa?

Más allá de eliminar el agua acumulada, hay trucos naturales que funcionan muy bien. Las plantas aromáticas como albahaca, romero, lavanda o citronela son aliadas perfectas, porque actúan como repelentes naturales y, de paso, decoran el hogar.

¿Cómo se alimenta el mosquito del dengue? ¡Esto es lo que debes saber! [VIDEO] En el marco del Día Internacional contra el Dengue, Alejandra Carvajal presenta un reportaje sobre todo lo que debes saber de este complejo mosquito.

Expertos afirman que colocarlas cerca de ventanas y puertas crea una barrera invisible que evita que los insectos se acerquen.

Otra opción es mantener el agua en movimiento en estanques, usar larvicidas específicos o simplemente tapar bien los recipientes que no se usan. Con estas medidas, es mucho más sencillo mantener los mosquitos lejos y disfrutar del verano sin esa molesta compañía en el hogar.