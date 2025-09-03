Esta es considerada la PEOR colonia de CDMX (y el motivo no tiene nada que ver con la inseguridad)

Cuando escuchamos el término “la peor colonia de la Ciudad de México (CDMX)”, lo primero que nos viene a la cabeza es violencia, robos o inseguridad. Pero en este caso, el motivo es completamente distinto.

Para sorpresa de muchos, la colonia que ocupa el último lugar en calidad de vida en la capital no es peligrosa, sino mal diseñada y olvidada por las autoridades. ¿Te puedes imaginar qué lugar es? ChatGPT tiene una respuesta: Defensores de la República.

¿Por qué la colonia Defensores de la República es la peor de CDMX?, según datos del IMCO?

De acuerdo con el Estudio de Percepción de Calidad de Vida 2024 —elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en colaboración con la plataforma ¿Cómo Vamos, Ciudad de México?—, la colonia Defensores de la República, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero, es la peor colonia para vivir en toda la capital.

(Google Maps) La colonia Defensores de la República es considerada una de las más descuidadas de la CDMX.

La encuesta se basó en experiencias reales de vecinos, quienes compartieron lo difícil que puede ser el día a día en esa zona: mal urbanismo, falta de servicios básicos y abandono generalizado.

Defensores de la República no es insegura, pero sí es un caos urbano

Lo más fuerte de este estudio es que la inseguridad no fue el principal problema, como muchos imaginarían. Lo que más afecta a quienes viven ahí son otras cosas: calles rotas, drenaje colapsado, alumbrado deficiente, transporte casi inexistente y escuelas públicas en pésimas condiciones.

(Google Maps) Así luce la colonia Defensores de la República en la CDMX.

Vecinos reportaron sentirse abandonados por las autoridades, y aunque es una colonia con historia, hoy en día se ha vuelto sinónimo de descuido urbano. No hay espacios verdes, la basura se acumula y los servicios llegan a cuentagotas.

Y eso, con el tiempo, termina por desgastar emocional y físicamente a quienes ahí habitan.

Una advertencia para otras zonas de CDMX

Lo que pasa en Defensores de la República no debería ignorarse. Más que un dato aislado, es un reflejo de cómo la mala planeación y el abandono pueden convertir una colonia común en un lugar invivible.

Y es que, la calidad de vida no solo depende de la seguridad, también de los servicios, el acceso a oportunidades y el entorno.