Que no se te pase: este es el día EXACTO en que se regalan flores amarillas en septiembre 2025

Saca papel y pluma (o mejor aún, abre el recordatorio en tu cel): el Día de las Flores Amarillas ya tiene fecha en septiembre de 2025 y no queremos que se te pase por nada del mundo.

Si tú también creciste cantando las canciones de Floricienta y soñando con recibir (o regalar) ese ramito amarillo lleno de significado, esta nota es para ti.

¿Cuándo es el Día de las Flores Amarillas en 2025?

La fecha clave es el 21 de septiembre. Así, tal cual. En Argentina, ese día se celebra la llegada de la primavera, y desde hace unos años también se volvió el momento perfecto para regalar flores amarillas como símbolo de amor y buenos deseos.

Canva Una escena de Floricienta inspiró el regalar un ramito de flores amarillas, ¿qué día?

Aunque en México la primavera comienza en marzo, muchas personas (especialmente las más románticas y nostálgicas) han adoptado esta tradición para septiembre, aprovechando que el internet ya no tiene fronteras.

Así que sí, puedes dar tu ramito ese día y nadie te va a mirar raro… al contrario, puede que hasta lo estén esperando.

¿De dónde salió esta tradición de regalar un ramito de flores amarilas?

Todo esto viene de una escena muy específica (y muy icónica) de Floricienta, la telenovela juvenil argentina que marcó a toda una generación.

En uno de los capítulos, Flor —la protagonista— recibe un ramo enorme de flores amarillas. ¿Quién se lo mandó? Franco, el hermano del galán Federico, que estaba decidido a conquistarla.

Desde entonces, esa escena y la canción “Flores amarillas” se convirtieron en un símbolo. Y aunque pasaron los años, la escena nunca murió en nuestros corazones… ni en TikTok.

Hoy en día, miles de personas comparten videos con esa canción, piden flores, regalan flores, o simplemente celebran el día con un poquito de nostalgia.

¿Qué significan las flores amarillas?

Aquí es donde se pone bonito: las flores amarillas simbolizan alegría, esperanza, nuevos comienzos y amor sincero. No tiene que ser un regalo de pareja.

Canva “Ella sabía que sabía…” ¿qué significa regalar flores amarillas en un día en específico?

Puede ser un detalle para una amiga, tu mamá, tu crush o tú misma. Es como decir “quiero verte florecer” sin necesidad de decir una palabra.

Así que ya sabes: si alguien te regala flores amarillas este 21 de septiembre… no lo ignores. Puede ser más significativo de lo que imaginas.