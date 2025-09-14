¿Cuánto miden los atletas de Exatlón México y quién es el más alto?

Los circuitos de Exatlón México demandan una combinación única de velocidad, destreza y fuerza. En las playas y tierras de República Dominicana, el tamaño de un atleta pudiera ser una ventaja o un obstáculo, pero la disciplina y el entrenamiento siempre son clave. Mientras, muchos aficionados se preguntan qué tanto influye la altura en el desempeño de los campeones y finalistas. La diferencia entre ellos no siempre es visible en televisión, pero los números confirman sorpresas.

¿Quién es el atleta más alto de Exatlón México?

Dos de los atletas más destacados comparten el primer lugar cuando se habla de estatura. Heliud Pulido, campeón de la tercera temporada y All Star, y Javi Márquez, finalista de la cuarta edición, miden 1.80 metros, por lo cual se posicionan como los más altos entre todos los campeones, subcampeones y finalistas del reality deportivo.

En la categoría femenil, el registro más alto pertenece a Liliana Hernández, quien alcanzó el campeonato en la sexta temporada. Con 1.73 metros, supera a otras figuras emblemáticas como Mati Álvarez y Macky González, ambas con 1.70 m de altura.

¿Qué estaturas tienen los campeones y finalistas de Exatlón México?

Entre los hombres, el rango de estatura oscila entre los 1.72 m de Daniel Corral, subcampeón de la primera temporada, hasta los 1.80 m de los ya mencionados Heliud y Javi.

Otros atletas como Fogel Negrete (1.79 m), Mario Osuna (1.78 m) y Pato Araujo (1.76 m) también destacan por su altura. En niveles más cercanos al promedio se encuentran Koke Guerrero, Aristeo Cázares y Ernesto Cázares, con estaturas que rondan los 1.74 m.

Por el lado de las mujeres, además de Liliana, figuran Mati Álvarez (1.70 m), quien ha sido campeona en cuatro ocasiones, y Evelyn Guijarro (1.68 m), quien recientemente conquistó el título en la Exatlón Cup 2025. Marysol Cortés (1.64 m) y Ana Lago (1.60 m) completan el espectro, en una muestra de que la altura no siempre es determinante para llegar a la final.

¿La altura influye en el rendimiento en Exatlón México?

Si bien la altura puede otorgar ventaja en ciertos circuitos, la historia de Exatlón México demuestra que factores como resistencia, estrategia y fortaleza mental son decisivos. Los campeones más altos no siempre son los más dominantes, y los atletas con menor estatura han sido, muchas veces, los más veloces.