¿Te acuerdas de él? Fue campeón de box, atleta de Exatlón y estrella de Master Chef Celebrity

Con una carrera forjada a golpes, Jorge “El Travieso” Arce se convirtió en uno de los boxeadores más carismáticos de México. Sin embargo, su historia no terminó cuando colgó los guantes, pues el sinaloense ha sabido mantenerse vigente a través de su presencia en televisión. Lo hemos visto participando en realities como Exatlón México y MasterChef Celebrity, donde su carisma y su talento le llevaron a conectar con nuevas generaciones fuera del cuadrilátero.

¿Quién es Jorge “El Travieso” Arce?

Nacido en Los Mochis, Sinaloa, Jorge Arce debutó como boxeador profesional a los 16 años y se convirtió en campeón mundial por primera vez a los 19. A lo largo de su carrera ganó títulos en siete divisiones distintas, algo que pocos mexicanos han logrado. Su estilo agresivo y personalidad extrovertida lo convirtieron en ídolo del público tanto dentro como fuera del ring.

Al retirarse del boxeo en 2014, tras una derrota ante Jhonny González, su carrera dio un giro hacia los medios. Con participaciones en diversos programas estilo reality show, Jorge Arce fue construyendo una faceta mediática que más adelante lo llevaría a Exatlón México y al programa de cocina más visto del país, MasterChef Celebrity.

¿Qué hizo “El Travieso” en MasterChef Celebrity?

En 2023, Jorge Arce formó parte del elenco de MasterChef Celebrity México, donde mostró una faceta completamente distinta a la que su público estaba acostumbrado. Ahora se presentaba como un hombre de familia que se esfuerza por aprender en un ambiente totalmente ajeno al deporte. Aunque fue el octavo eliminado, su paso por el programa generó empatía entre los espectadores, quienes valoraron su autenticidad y carisma.

No fue la primera vez que la audiencia lo vio en un contexto distinto al deportivo, pero sí una de las más humanas, al abrirse ante las cámaras sobre sus miedos, emociones y recuerdos personales.

¿Cómo le fue a Jorge “El Travieso” Arce en Exatlón México?

Su paso por Exatlón México ocurrió en la primera temporada del reality, en 2017. Aunque fue el séptimo eliminado, dejó huella por su entrega y energía. Uno de los momentos más comentados fue cuando venció a Ernesto Cázares, quien luego se coronaría campeón. Aquel duelo, celebrado en la Fortaleza, mostró que Arce aún tenía fuego competitivo pese a no estar en su mejor condición física.

.@ErnestooCazares saca una ventaja muy amplia pero el @traviesoarce5 resolvió bien al final. ¡Le da un punto a los Famosos!#ExatlonMx 💪 pic.twitter.com/GDBLzrbTEz — Exatlón México (@ExatlonMx) November 16, 2017

Si bien su rendimiento no lo llevó a la final, su carisma lo mantuvo como uno de los favoritos del equipo rojo. Esa participación terminó por consolidar su imagen como un deportista multifacético que sabe adaptarse, competir y entretener.