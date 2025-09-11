¡Tragedia! Después de 30 años cuidando a sus leones, lo atacaron brutalmente frente a turistas… y no sobrevivió

Fue un momento tan desgarrador como incomprensible. Jian Rangkharasamee llevaba más de 30 años trabajando con leones. Los conocía, los cuidaba, les dedicaba su vida… pero en un instante, todo cambió: los mismos animales que protegió durante décadas lo atacaron sin piedad frente a un grupo de turistas.

¿Qué pasó en el Safari World de Tailandia?

Todo ocurrió la mañana del miércoles 10 de septiembre en el Safari World de Bangkok, uno de los zoológicos privados más grandes del país. Jian, de 58 años, bajó de su jeep dentro del área de animales salvajes, como lo había hecho tantas veces antes. Pero en esta ocasión, un león se le acercó lentamente… y lo inesperado sucedió.

Testigos presenciales aseguran que el animal lo tomó por la espalda y lo arrastró por el suelo.

“Mucha gente gritaba desesperada. Tocaban el claxon intentando espantar a los leones, pero no sabían cómo ayudarlo”, relató el médico Tavatchai Kanchanarin, quien estaba en el lugar como visitante, según reportes de Bangkok Post.

En cuestión de segundos, otros cuatro leones se unieron al ataque. El caos duró alrededor de 15 minutos, hasta que el personal del zoológico logró intervenir y llevar al cuidador al hospital. Pero ya era demasiado tarde.

¿Quién era Jian Rangkharasamee, el cuidador de leones que murió tras el ataque?

Jian no era un empleado más. Era el supervisor de la zona de animales salvajes, un hombre entregado por completo a su trabajo, reconocido y querido por su compromiso con los leones y tigres que cuidaba desde hacía más de dos décadas.

Facebook/Jian Rangkharasamee Él es el cuidador tailandés a los que cinco leones atacaron hasta causarle la muerte

Su esposa, Ratanaporn Jitpakdee, habló con la prensa local en medio del shock: “Amaba lo que hacía. Siempre tomaba todas las precauciones. Nunca pensamos que algo así podría pasarle.”

El zoológico emitió un comunicado lamentando profundamente la pérdida y asegurando que apoyarán a la familia del trabajador.

¿Qué pasará con los leones que atacaron?

Los cinco leones involucrados en el ataque fueron aislados de inmediato, mientras las autoridades deciden cuál será su destino. Según los voceros del parque, en los más de 35 años que lleva funcionando Safari World jamás había ocurrido un incidente como este.

Canva Los leones que atacaron a su cuidador, permanecen aislados

Sin embargo, la tragedia encendió un debate en redes sociales y medios internacionales. La ONG PETA fue contundente en su postura: “Este tipo de hechos no son aislados. Los animales salvajes no deberían estar en cautiverio ni usados como espectáculo.”

¿Esta tragedia se pudo haber evitado?

Jian conocía los riesgos de su profesión, pero también confiaba en su experiencia. Lo que ocurrió ese día fue una tragedia que dejó marcas imborrables: para su familia, para los testigos y para todo el equipo del zoológico.

Mientras se investiga lo que detonó la agresión, la historia de Jian se vuelve símbolo de una realidad incómoda: la delgada línea entre la convivencia y la naturaleza salvaje… una que, a veces, no perdona.