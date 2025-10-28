El restaurante en CDMX que ofrece delicioso menú por Día de Muertos solo hasta el 8 de noviembre

La Ciudad de México es dueña de un amplio abanico de opciones gastronómicas para disfrutar de deliciosos platillos y bebidas. Esta oferta de restaurantes en CDMX no excluye al Día de Muertos. Por eso existen sitios que ofrecen menús especiales para celebrar a lo grande la festividad.

Así es el caso de un restaurante que cuenta con la dirección de la chef Ana María Arroyo: El Tajín. Este sitio tiene vigente una propuesta de menú especial hasta el 8 de noviembre. El mismo fue elaborado con la participación especial de la chef Alma Cervantes. Conoce de qué se trata el proyecto gastronómico que honra los sabores, aromas y símbolos del Día de Muertos.

El Tajín: este es el menú que ofrece el restaurante de CDMX por el Día de Muertos hasta el 8 de noviembre

El restaurante El Tajín ofrece el Menú de Ofrenda hasta el sábado 8 de noviembre. El mismo se traduce en una experiencia gastronómica que celebra la vida y los sabores que conectan a cada persona con sus ancestros.

“Sabores y aromas que llaman a vivos y muertos”, es el lema de la propuesta de la chef Ana María Arroyo, quien ha invitado a la chef Alma Cervantes para ofrecer 4 tiempos para comer y beber tradición mexicana. El menú rinde homenaje a los ingredientes que han acompañado a las familias de México durante generaciones.

¿Qué platillos incluye el Menú de Ofrenda del restaurante El Tajín de CMDX?

Sabor eterno (entrada) : féretro de tamal sinaloense con salsa de frijoles puercos. Una pieza simbólica que evoca el descanso y el tributo a la tierra.

: féretro de tamal sinaloense con salsa de frijoles puercos. Una pieza simbólica que evoca el descanso y el tributo a la tierra. Con destino al cielo (sopa) : crema de calabaza de Castilla con cruces de pepitas horneadas al ajo. Su textura cremosa y sus aromas otoñales aluden a la luz que guía a los espíritus.

: crema de calabaza de Castilla con cruces de pepitas horneadas al ajo. Su textura cremosa y sus aromas otoñales aluden a la luz que guía a los espíritus. Manjar de altar y Tapado de pato (platos fuertes) : Mole negro de huitlacoche con costilla de puerco y arroz rojo; y magret de pato con frijoles negros, cubierto con tortilla de plátano. Ambos platillos sintetizan la riqueza de la cocina mexicana: maíz, cacao, fuego y tiempo

: Mole negro de huitlacoche con costilla de puerco y arroz rojo; y magret de pato con frijoles negros, cubierto con tortilla de plátano. Ambos platillos sintetizan la riqueza de la cocina mexicana: maíz, cacao, fuego y tiempo Suspiro final (postre): tamal relleno de dulce de calabaza con piloncillo y helado de mantecado de canela. El cierre dulce que representa la memoria que permanece

¿Cuál es la dirección del restaurante El Tajín de CDMX?

El restaurante El Tajín se encuentra dentro del Centro Cultural Veracruzano en Coyoacán. El sitio es referente de la cocina mexicana tradicional y contemporánea. Se distingue por su compromiso con los productores locales y la sostenibilidad.

La chef Ana María Arroyo es la fundadora del local gastronómico de la CDMX. La misma ha participado activamente en la declaratoria de la Cocina Mexicana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.