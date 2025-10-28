Se dirán SUS VERDADES INCÓMODAS, pero ANÓNIMAMENTE: conoce El Buzón De La Verdad de La Granja VIP

La mayoría de las dinámicas de La Granja VIP ocurren cara a cara y, aunque los granjeros se caracterizan por hablar sin filtros, siempre quedan cosas que nos cuesta trabajo decir directamente a las personas. Hoy se presentó una dinámica distinta, llamada El Buzón De La Verdad.

La Bea, quien durante esta semana tiene el rol de La Capataz, recibió un sobre que leyó frente a los granjeros, donde se explicaba la nueva actividad.

¡Llega El Buzón De La Verdad! La nueva dinámica donde SE VA A INCOMODAR más de un granjero [VIDEO] Todos los granjeros deben escribir dos mensajes anónimos en El Buzón De La Verdad: un elogio y una crítica para alguien más. ¡Pondrán a prueba su honestidad!

¿Qué es El Buzón De La Verdad en La Granja VIP?

Se trata de una actividad para poner a prueba la verdad y valentía de los granjeros, además de atreverse a escribir los pensamientos que a veces no se atreven a decir. Es un espacio donde podrán dejar por escrito lo que sienten por algunos de sus compañeros: ¿cariño, enojo, admiración o coraje?

Este martes se dio la indicación de que cada granjero debe escribir dos mensajes anónimos y depositarlos en El Buzón De La Verdad: un elogio para reconocer o agradecer a uno de sus compañeros, y también una crítica que pudiera incomodar a alguien. La instrucción incluye a los granjeros, peones y también a La Capataz.

Estos serán mensajes anónimos, porque la invitación fue para “no guardarse nada”. En otras palabras, sabremos cuál es el mensaje y para quién, pero no la persona remitente.

Todavía no se anuncia cuándo conoceremos el contenido del buzón, pero es probable que la atmósfera de La Granja VIP cambie al conocer los mensajes: podría haber mensajes conmovedores, una que otra lágrima, molestias e incomodidades.

Hay una gran probabilidad de que los granjeros realmente se desaten a la hora de escribir verdades sobre sus compañeros, sobre todo si consideramos los momentos explosivos que hemos visto protagonizar a Kim Shantal, Manola Díez o Fabiola Campomanes, por ejemplo.

