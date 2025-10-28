Reportan muerte de la influencer y doctora Marlene Guerrero; la hallaron sin vida

La médica Marlene Guerrero, y también creadora de contenido, falleció y la noticia generó gran conmoción entre sus seguidores. Es que con tan solo 31 años, la joven había logrado ganarse el cariño de todos y a menudo subía imágenes y videos sobre los viajes que realizaba por el mundo y de las actividades que compartía con sus amigos.

Por otra parte, Marlene Guerrero era catalogada como una conejita de Playboy, aunque también compartía consejos de cuidado personal y bienestar. Esto es lo que la llevó a tener cientos de seguidores y admiradores.

¿De qué murió Marlene Guerrero?

Todavía no trascendió el motivo de la muerte de Marlene Guerrero. Es una información que no ha sido difundida hasta el día de hoy, recordando que su deceso fue confirmado el pasado domingo, generando gran consternación.

Sin embargo, aún no se conoce cómo fue hallado su cuerpo, ni qué fue lo que le ocurrió. Lo único que se sabe es que Marlene Guerrero murió y ahora sus seguidores la despiden en las redes sociales.

¿Qué dijeron los internautas tras la muerte de Marlene Guerrero?

Tras darse a conocer el fallecimiento de Marlene Guerrero, muchos de sus fans se mostraron tristes por la noticia y la pérdida de esta talentosa joven de México. “Alguien que me diga que no es cierto, que esto es una broma por favor”, expresó una de sus seguidoras.

“Qué tristeza, no puedo creer que lamentablemente haya fallecido Marlene, que en paz descanse”, dice otro de los comentarios. “Yo también me quedé en shock”, dijo otro seguidor, “me siento muy triste”, agregó.

Marlene Guerrero fue médica internista conocida por su labor profesional y también por su presencia en redes sociales. A diario compartía consejos de salud y bienestar, pero también mostraba los viajes que hacía por el mundo. Además, al ser modelo había logrado gran popularidad y por eso su fallecimiento contornó a todos sus seguidores, quienes esperan tener más datos sobre qué fue lo que sucedió con ella.