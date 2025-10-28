Muere repentinamente influencer y camionera: esto se sabe

Oti Cabadas González, más conocida como CocoTruckerGirl, era muy reconocida en las redes sociales, puesto que era una influencer y camionera, quien se encargaba compartir su día a día al momento de tomar su camión, explicando cómo era la vida de los camioneros, dejando un legado de anécdotas y enseñanzas.

¡Con bendición y toda la cosa! Así se vivió la conferencia de prensa de La Granja VIP TV Azteca [VIDEO] Conductores, críticos y todo el equipo de La Granja VIP, se mostraron emocionados por el Gran Estreno durante la conferencia de prensa. ¡Ojo a los influencers que entraron a La Granja!

Lamentablemente, sus fieles seguidores fueron sorprendidos al recibir la noticia de su muerte repentina. Aunque aún no se tienen todos los detalles, ya se tiene información sobre todo lo que le pasó a la joven usuario. Te contamos todo.

¿Qué le pasó a la influencer?

Dentro de la información que se tiene sobre su repentina muerte, se sabe que la influencer se encontraba en la ‘Quedada de Camiones Clásicos y Americanos de Alcañiz’, quien de repente presentó fuertes dolores de cabeza, para después desmayarse. Aunque fue llevada inmediatamente al Hospital Miguel Servet de Zaragoza, lamentablemente falleció.

Se anunció que la camionera, de 41 años, murió a causa de un derrame cerebral el domingo 26 de octubre del 2025. La noticia fue confirmada por la Confederación Española de Transporte de Mercancías, quienes lamentaron el repentino deceso de la usuaria, provocando gran conmoción en sus redes sociales.

¿Quién fue Oti Cabadas González?

Oti Cabadas Gonzalez, la influencer nació en Fornelos de Montes. Durante su adolescencia estudió peluquería, pero a sus 19 años se dio cuenta de que su pasión era poder manejar un camión. A los 22 años, daría el gran paso de obtener su carné profesional, logrando posicionarse en un área dominada completamente por hombres.

Convirtiéndose en una fuerte imagen femenina en el sector. En sus cuentas de redes sociales, la camionera se encargaba de contar sus viajes y anécdotas con un estilo original, logrando que miles de usuarios se reunieron a ver cada uno de sus videos o fotos.

Por esa razón, su repentina muerte causó mucha conmoción entre los usuarios que veían todo su contenido. Son muchos de sus seguidores y otros creadores de contenido que han dejado mensajes de condolencia, lamentando su deceso, resaltando la gran persona que era, y la importante imagen que fue para el sector.