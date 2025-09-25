Si tienes uno de estos apellidos, significa que eres de las mujeres más fiesteras

Hay mujeres fiesteras que solo necesitan una razón para lanzarse al antro con amigas o bailar hasta el amanecer. Pero, ¿y si eso también tuviera que ver con tus apellidos? Según una encuesta realizada en 2024 por el sitio Nominalia Trends, algunos que se repiten con mayor frecuencia son consideradas sociables, alegres y con fuerte presencia en eventos.

Aunque suene a simple coincidencia, el estudio —basado en encuestas y monitoreo de redes sociales como Instagram y TikTok— analizó qué nombres familiares aparecen con más frecuencia entre quienes documentan salidas, celebraciones y reuniones cada fin de semana. Los resultados sorprendieron por mostrar patrones repetidos.

¿Cuáles son los apellidos más fiesteros entre mujeres en México?

De acuerdo con los resultados del informe, estos son los 7 apellidos que más se asocian a mujeres fiesteras, extrovertidas o con vida social intensa:



González

Ramírez

Sánchez

Pérez

Hernández

López

Martínez

Canva Estos son los apellidos de las mujeres más fiesteras, ¿está el tuyo entre ellos?

Según los datos de Nominalia Trends, las mujeres con estos apellidos fueron las que más veces aparecieron en publicaciones nocturnas o etiquetadas en eventos musicales, cumpleaños, bares y festivales.

Muchos de estos apellidos también son muy comunes en México, lo que pudo influir en los resultados.

¿Qué dice la psicología sobre la relación entre nombres y personalidad?

Varios estudios han explorado cómo el nombre (y en menor medida, el apellido) puede influir en la percepción social y la identidad. Según el libro The Name Game de Michael Varnum, las personas tienden a adoptar rasgos esperados socialmente en función de su nombre o cómo creen que los demás lo perciben.

Canva Si alguno de tus apellidos termina en “ez” las encuestas indican que eres una de las mujeres más fiesteras

Aunque el apellido en sí no determina la personalidad, sí puede formar parte del autoconcepto y de cómo alguien se vincula con su entorno. En este caso, lo que refleja la encuesta es una tendencia sociocultural, no una regla universal.

¿Por qué este tipo de listas de apellidos llaman tanto la atención?

Aunque no hay evidencia de que esta lista haya generado reacciones virales, su contenido conecta con una tendencia muy popular: clasificar rasgos personales a partir de elementos curiosos como el nombre, el signo zodiacal o, en este caso, el apellido.

Este tipo de encuestas suelen compartirse por su tono ligero y porque invitan a la gente a identificarse o contrastar con lo que se dice.

Más allá del rigor científico, funcionan como reflejo cultural de cómo buscamos explicaciones entretenidas sobre quiénes somos o cómo nos comportamos en sociedad.