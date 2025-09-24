Qué hacen los conductores de Venga la Alegría cuando salen del programa

Aunque los vemos todas las mañanas frente a las cámaras, lo cierto es que los conductores de Venga la Alegría no se desconectan cuando termina la transmisión. Sus cuentas de Instagram son una ventana a lo que hacen fuera del set, desde proyectos personales hasta viajes, colaboraciones y actividades con sus familias. ¿Ya los sigues en sus redes sociales oficiales?

Aquí te contamos a qué se dedica cada uno cuando no están frente a las cámaras en el foro 6 de TV Azteca Ajusco.

¿Qué hace Tabata Jalil fuera del programa de Venga La Alegría?

Tabata es una de las figuras más queridas y con más años dentro del matutino. En Instagram, comparte momentos personales, pensamientos, colaboraciones, sesiones fotográficas y reflexiones motivacionales.

Instagram/tabatajaliloficial Tabata Jalil es conductora de Venga La Alegría y está muy activa en redes sociales

También es común verla viajando o participando en actividades deportivas. Fuera del aire, su enfoque es mucho más íntimo y emocional. Además, ha colaborado con causas sociales y organizaciones de apoyo infantil.

¿Qué publica Mauricio Barcelata cuando no está en Venga la Alegría?

Mauricio ha tenido una carrera extensa en televisión y teatro, y su cuenta de Instagram lo refleja. Comparte frases motivacionales, reflexiones sobre la vida, momentos con su familia y detrás de cámaras de proyectos nuevos.

Aunque regresó recientemente al programa, su contenido muestra que mantiene una vida muy activa fuera del foro, con grabaciones, talleres y presentaciones personales.

¿A qué se dedica Maritere Alessandri cuando no está en el foro?

Maritere divide su tiempo entre la conducción, la maternidad y proyectos de bienestar. Sus redes muestran recetas, rutinas de autocuidado, estilo de vida saludable y uno que otro momento divertido con sus hijos. También ha participado en Al Extremo como conductora invitada y suele aparecer en eventos de TV Azteca.

¿Qué otras actividades tienen los conductores de VLA fuera del aire?

Muchos de los talentos del programa aprovechan su visibilidad para trabajar como influencers, participar en campañas, dar conferencias o desarrollar proyectos personales.

Venga La Alegría | Programa 24 de septiembre Parte 2 | Flor Rubio se roba las miradas en el Sin Palabras y mucha diversión TV Azteca [VIDEO] Luis Fernando Peña revela detalles de Cada minuto cuenta, todo lo que debes saber sobre el karma y los imperdible momentos que nos regaló Flor Rubio en el Sin Palabras de Venga La Alegría.

Algunos conducen eventos privados, colaboran con marcas, lanzan negocios propios o imparten talleres. Podemos concluir que aunque el programa sea su plataforma más visible, su vida profesional no termina al decir “¡Corte!”.