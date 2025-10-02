Este es el Pueblo Mágico que nunca deberías visitar porque es precioso, pero MUY peligroso

En México hay pueblos mágicos tan encantadores que parecen salidos de una postal, pero hay algunos de ellos que, a pesar de su fama y su belleza, también cargan con un historial de inseguridad que ha hecho que más de un viajero se lo piense dos veces antes de visitarlo.

Uno de ellos suele aparecer en listas de destinos imperdibles por su arquitectura colonial, calles adoquinadas, festividades típicas y gastronomía deliciosa… pero que, según la Inteligencia Artificial (IA), también ha sido foco de notas policiacas y advertencias locales por temas de seguridad que siguen sin resolverse del todo: Cuetzalan del progreso, en Puebla.

¿Por qué Cuetzalan es peligroso?

Cuetzalan del progreso es una joya enclavada en la Sierra Norte del estado de Puebla. Este sitio es famoso por su neblina mística, sus rituales totonacas, sus tianguis indígenas y sus impresionantes cascadas.

Pero al mismo tiempo, medios locales han reportado casos de extorsiones a comerciantes, desapariciones y operativos por parte de fuerzas federales en los últimos años.

Gobierno de México Cuetzalan del progreso es un Pueblo Mágico hermoso pero muy peligroso

Aunque la vida cotidiana para muchos habitantes fluye con normalidad, la percepción de inseguridad ha hecho que algunos prestadores de servicios turísticos adviertan a los visitantes sobre zonas que es mejor evitar de noche o ciertas fechas donde se incrementa la tensión en el municipio.

¿Qué tan seguro es viajar a Cuetzalan, Puebla?

Según testimonios recopilados en foros de viaje y grupos de Facebook, la mayoría de las personas que han visitado Cuetzalan recientemente no han tenido incidentes graves.

De hecho, muchos coinciden en que el trato de los habitantes es amable y que la experiencia es única… siempre y cuando se tomen precauciones y no se viaje con exceso de confianza.

Gobierno de México Este pueblo mágico de México te encantará, pero hay que tener precaución al visitarlo ya que es peligroso

La Secretaría de Turismo sigue promoviendo este destino como uno de los más representativos de la cultura indígena viva, pero incluso las autoridades locales han solicitado mayor presencia de seguridad en eventos masivos y ferias.

¿Vale la pena ir a Cuetzalan? Esto es lo que puedes hacer en un fin de semana

Depende del tipo de viajero que seas. Si te interesa el turismo rural, las danzas ancestrales, el café de altura y caminar entre neblina y silencio, Cuetzalan te enamorará. Solo toma en cuenta que, como en muchas zonas de montaña, hay retos sociales que no deben ignorarse.

Por ahora, muchos viajeros siguen llegando a este Pueblo Mágico con la esperanza de que el encanto supere al miedo.