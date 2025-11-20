Yeri Mua se someterá a una riesgosa cirugía plástica: esto se sabe

De la creación de contenidos a los escenarios, así ha sido la trayectoria de Yeri Mua, quien inició con videos de maquillaje para después incursionar en el mundo del reggaetón mexicano, convirtiéndose en una importante exponente del género. Durante su carrera, se ha realizado múltiples intervenciones quirúrgicas, logrando el aspecto que tiene actualmente.

Sin embargo, recientemente aseguró que se someterá a una riesgosa cirugía plástica para mejorar su silueta. Para que no te pierdas ningún detalle al respecto, te explicaremos qué tratamiento se realizará la reconocida artista.

¿Qué cirugía se va a realizar Yeri Mua?

En sus redes sociales, Yeri Mua explicó que en diciembre tiene contemplado realizar una riesgosa cirugía plástica; específicamente, se someterá a la “luxación de costillas”, detallando que desea obtener una silueta más pequeña. Incluso invito a sus seguidores a recomendarle cirujanos.

Haciendo alusión a que tiene un “cuerpo de capibara”, por lo que está dispuesta a pagar lo que sea por tener una “cintura de iPhone”. Una intervención quirúrgica a la que varias artistas del medio se han realizado, con la principal finalidad de hacer una cintura más delgada, logrando un efecto “reloj de arena” en el cuerpo más pronunciado.

¿Qué tan riesgosa es una operación de costillas?

Aunque la cirugía plástica a la que se someterá Yeri Mua ya es muy popular entre las celebridades, eso no implica que haya riesgos de por medio. El cirujano David Delgado, en su portal, detalla que dentro de los principales riesgos es que hay una mayor exposición de los órganos y se pueden presentar complicaciones respiratorias.

No olvidemos que las costillas tienen la principal función de proteger a los órganos vitales como el corazón y los pulmones, además de ser fundamentales para la respiración al permitir la contracción y expansión de la caja torácica.

Para tener un mejor resultado, siempre se recomienda que vayamos con expertos en el tema y obtengamos varias opiniones de expertos, además de seguir todas las indicaciones postoperatorias para evitar complicaciones en el futuro. Recuerda, aunque sea un procedimiento popular entre las celebridades, eso no quita el riesgo que tiene de por medio; tu salud y bienestar es primero.