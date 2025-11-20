Chicken y Diana destapan la verdad: ¿Qué pasa con la actitud de Ella Bucio en Exatlón México?

Durante la más reciente edición de Al Otro Lado de los Realities, Chicken y diana, se dieron a la tarea de analizar el reciente comportamiento de Ella Bucio, quien en los últimos días ha, mostrado un desapego a su equipo e incluso actitudes que podrían ponerla en riesgo de no ser abrazada dentro de la escuadra roja. Los conductores y la atleta no están mostrando la mejor disposición dentro de su equipo, incluso Diana destacó que Paulette conoce a Ella desde hace tiempo, ya que coincidieron en otro reality, lo que hace aún más evidente que la desconexión entre ellas no es normal.

Chicken señala errores graves: “Lo peor que puedes hacer en un reality de equipos es ser mamón con tu equipo”

Chicken fue más directo y crítico al hablar de la situación. Según él, en un reality competitivo como Exatlón México, la peor estrategia es tener una mala actitud con tu propio equipo, especialmente cuando la estructura del juego depende de la cooperación, el apoyo y la comunicación. Recordó que Ella no tuvo un buen desempeño durante el Draft y que incluso salió “por la puerta de atrás” al no lograr consolidarse desde el inicio. Ahora que ha comenzado a mejorar en lo deportivo, Chicken considera alarmante que empiece a mostrar actitudes que podrían desconectarla todavía más del resto del equipo. “Cuando estás agarrando la onda, cuando ya lo haces mejor, ahora tienes aptitudes mamonas… eso no ayuda en nada”, expresó con preocupación.

¿Problemas internos, estrategia equivocada o influencias externas?

Ambos conductores coincidieron en que algo no está haciendo clic con Ella. Diana incluso se preguntó si la cercanía que ha mostrado con Humberto está influyendo en su actitud, aunque también reconoció que podría no tener nada que ver. Para ellos, también existe la posibilidad de que estén ocurriendo cosas dentro de la convivencia que aún no han salido al aire, y por eso Ella, parece mantener cierta distancia. No obstante, para Chicken, sin importar las razones, la estrategia de Ella, va por el camino equivocado, ya que en el momento en que necesite al equipo, el equipo podría no estar dispuesto a respaldarla debido a su comportamiento reciente.

Una advertencia clara: La integración es clave para sobrevivir

Para finalizar, los conductores, señalaron que dentro de Exatlón México, no solo basta contar con gran rendimiento físico, sino también con una sana y buena convivencia basada en la colaboración y el compañerismo.

