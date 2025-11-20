Actriz relata que ha tenido que usar velas por no poder pagar la luz

Recientemente, una reconocida actriz ha dado mucho de qué hablar, en especial cuando dio a conocer que, al no tener dinero suficiente, se le dificulta la posibilidad de pagar la luz; por lo tanto, tenía que usar velas por las noches para poder estar en su casa.

¿Quién era la primera actriz Amparo Garrido? [VIDEO] Fallece Amparo Garrido a los 95 años, una de las actrices de televisión y de doblaje más relevantes del entretenimiento mexicano.

Situación que generó un debate sobre la vejez de ciertas celebridades y su situación económica. Para que sepas más al respecto, te detallaremos toda la información y de lo que habló la reconocida celebridad sobre el estilo de vida que lleva.

¿Quién es la actriz Karina?

María Isabel Llaudes Santiago, mejor conocida como Karina, es una actriz y cantante española, quien tuvo su “boom” entre la década de los 60 y 70, logrando gran notoriedad. Sin embargo, a sus 79 años relata una etapa difícil en su vida.

Puesto que se encuentra cruzando una etapa difícil en su vida, ya que enfrenta difíciles situaciones económicas, declaraciones que otorga al medio de Pronto, detallando que durante el 2024, no tenía suficiente dinero para pagar la luz, por lo que tuvo que usar velas durante 3 o 4 días.

Aunque actualmente ha declarado que ha podido realizar otros proyectos en la televisión, resalta que su situación monetaria no se encuentra estable al respecto, haciendo visible la situación que muchos actores mayores han tenido que enfrentar en su vida, en especial al llegar a la vejez.

¿En qué proyecto participó Karina?

La actriz Karina nació el 4 de diciembre de 1945 en Jaén, España. Como ya lo mencionamos, fue en 1960 cuando empezó su estrellato en el mundo del entretenimiento, en especial cuando hablamos del sector musical, logrando publicar todo tipo de proyectos. De su trabajo se destaca lo siguiente:

Viviré

Oh! Caro!

Hierba Verde

Ven, aquí siempre estaré

Concierto para enamorados

Te quise olvidar

Romeo y Julieta

No le puedo decir mamá

El baúl de los recuerdos

La noticia sobre la situación económica de la celebridad ha dejado cierta preocupación entre sus seguidores, ya que la falta de dinero podría generar que nuevamente no pueda pagar la luz y tenga que usar velas, o trayendo mayores repercusiones para ella.