“A veces dudamos”: El mensaje más íntimo de Christian Carrillo que impacta al público de Exatlón México

Dentro del intenso y extenuante ritmo que puede generar un programa como Exatlón México, Christian Carrillo, participante de la temporada 8, decidió abrir un poco de su vida personal mostrando su reel más personal, el cual fue grabado cuando estar dentro de la competencia parecía un sueño lejano. El mensaje del ex atleta de la escuadra azul es una muestra del camino emocional que tuvo que recorrer para llegar a donde está hoy. “Mi reel más personal de hace un año”, escribió junto a un texto donde agradeció a quienes creyeron en él, incluso cuando él mismo dudaba.

El origen de un sueño: Trabajo, disciplina y el apoyo correcto

Christian, también comentó que durante meses siempre que soñaba con llegar al programa, Ana Zazueta, siempre le repetía que sí lo iba a lograr, reforzando esa chispa de confianza necesaria para no abandonar su meta, del mismo modo el atleta agradeció al gimnasio que se convirtió en su segundo hogar, donde no solo reflexiono y mejoró su resistencia física, sino que hizo una familia.

Una reflexión honesta: creer incluso cuando parece imposible

Dentro de su mensaje, el atleta compartió un mensaje con el que inspira a sus seguidores: “A veces dudamos de las razones, de nuestras capacidades, y al final todo se acomoda como debe de ser”. Con este mensaje, Christian deja en evidencia que hasta los profesionales pueden sentir que el futuro es incierto, pero también destacó que las cosas tienen que llegar cuando uno se esfuerza, dando muestra de una perseverancia digna de un atleta de alto rendimiento.

¿Cuál es el futuro de Christian?

Aunque el atleta se mantiene fuertemente activo dentro de las redes sociales, y aunque su presencia frente a las competencias y los reflectores parece lejana, sus seguidores apuestan a que será solo cuestión de tiempo para verlo de nuevo representar a una escuadra.