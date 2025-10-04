Alfredo Adame se burló de que Lupillo Rivera esté perdiendo su audición

Lupillo Rivera dio a conocer por medio de sus redes sociales, que está enfrentando un grave problema de salud. Lo que le ocurre es que está perdiendo la audición por lo que se está viendo afectada su vida personal y profesional.

En su cuenta de Instagram, Lupillo abrió su corazón para dar a conocer lo complicado que está siendo poder subir al escenario ya que no escucha bien y solo puede guiarse con la vibración.

¿Qué ha dicho Lupillo Rivera sobre su salud?

“En los conciertos me guío por la vibración del escenario, pero aunque el público no lo note, la verdad es que batallo mucho. Y sí...he llorado, porque duele no poder estar al 100 como siempre lo he estado para ustedes, dijo el cantante.

Los comentarios que recibió el cantante fueron de total apoyo y buenos deseos. Sin embargo, hubo alguien que fue al contrario y optó por desearle el mal, se trata de Alfredo Adame.

¿Qué dijo Alfredo Adame de Lupillo Rivera?

Gran parte de las figuras mediáticas, han mostrado su apoyo a Lupillo Rivera pero no fue el caso de Alfredo Adame, quien le deseó el mal. Fue en una aparición en el programa “Despierta América”,donde el actor realizó comentarios insensibles sobre la situación de Rivera, deseando que se quede sordo y burlándose de su historia con Belinda.

“¿Qué le puedo desear? Pues que ojalá pierda los dos...que ojalá se quede sordo y ciego. A la gente que te desea el mal, devuélvesela”, dijo Adame en un encuentro con la prensa.

La actitud de Alfredo no es nueva ya que hace tiempo mantiene una mala relación con Lupillo Rivera. Ambos han protagonizado peleas que incluyeron enfrentamientos verbales y físicos.

Como era de esperarse, las declaraciones de Alfredo Adame provocaron una ola de comentarios en las redes sociales. El actor fue condenado por los fanáticos de Lupillo, mientras que sus seguidores defendieron su derecho a expresar su opinión aunque manifestaron que sus comentarios estuvieron fuera de lugar.

