Muere presentadora de televisión por querer huir de ladrones; cayó de un tercer piso

Hay mucha consternación debido a la muerte de la reconocida presentadora de televisión, Somtochukwu ‘Sommie’ Maduagwu. La joven de 29 años cayó de un tercer piso de su apartamento cuando intentaba huir de un asalto a mano armada.

Los primeros informes han manifestado que el deceso se dio el pasado 29 de septiembre. Sus compañeros de trabajo se han mostrado muy afectados por lo ocurrido.

¿Qué se sabe de la muerte dela presentadora de televisión?

De acuerdo a lo que se sabe hasta el momento, Somtochukwu ‘Sommie’ Maduagwu, fue encontrada inconsciente por la policía y trasladada de urgencia al hospital. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos la joven no logró sobrevivir a las graves heridas.

Por parte de las autoridades nigerianas, han conformado una unidad especial de investigación con el objetivo de poder dar con los responsables del asalto que tiene consternados y preocupados a los ciudadanos.

AriseNews, medio en el que trabajaba la comunicadora como presentadora, reportera y productora, lamentó profundamente su pérdida por medio de una publicación que fue emitido en sus redes sociales. La joven era muy querida por sus colegas.

“Es con gran pesar que la gerencia y el personal de Arise News anuncian el fallecimiento de nuestro querido colega”, se lee en el comienzo del comunicado.

En este contexto es que el medio la describió como “un miembro querido de la familia”, así como una “voz vibrante que se involucraba y se conectaba con sus espectadores”.

Maduagwu, además de ser presentadora de medios, era abogada de profesión y contaba con mucho respeto por parte de sus colegas.“La voz de Sommie ahora puede estar en silencio, pero su espíritu, pasión y legado perdurarán como parte de nuestra memoria colectiva”, concluyó el comunicado.

Ante esta situación es que se han inundado las redes sociales con condolencias para sus colegas, familias y amigos. La joven presentadora ha sido recordada por su calidez, profesionalismo y dedicación.

