Conoce a Lis Vega, la décima celebridad confirmada para La Granja VIP

La carismática Lis Vega se colocó entre las principales tendencias del momento hace apenas unos minutos, cuando se convirtió en la décima celebridad confirmada para unirse al reto extremo de La Granja VIP: esto es todo lo que tienes que saber de su vida y su carrera.... ¡hay glamour, baile y muchas polémicas también!

¿Quién es Lis Vega y por qué es tan popular?

Lis Vega, cuyo verdadero nombre es Liseska Vega Gálvez, es una vedette, bailarina, actriz y cantante nacida en La Habana, Cuba, un 20 de octubre de 1977 -tiene 47 años actualmente- que desde que llegó a México en 1997 forjó una carrera en este país que la consolidó como una de las figuras más representativas del entretenimiento nacional.

Hija de Lázaro Vega y Martha Elena Gálvez, Lis Vega comenzó a aparecer en los escenarios a los 14 años con el grupo de baile Fantasía; posteriormente, la celebridad estudió baile y danza moderna, talento que le permitió abrirse camino en el entretenimiento mexicano con participaciones en telenovelas, reality shows y teatro.

Con TV Azteca, Lis Vega brilló en realities como Exatlón México y MasterChef Celebrity 2024, por lo que llega a La Granja VIP con toda la experiencia pero también con mucho carisma, ritmo... ¡y quién sabe, tal vez discusiones también!

Con 1.8 millones de seguidores en Instagram y más de 146 mil seguidores en TikTok, Lis Vega cuenta con una sólida base de fans digitales que desde ya prometieron apoyarla en esta nueva aventura de TV Azteca: ¡qué emoción!

¿Quiénes son los granjeros revelados hasta la fecha para La Granja VIP?

Hasta ahora, los nombres que han sido confirmados como parte del elenco de La Granja VIP son:

Alfredo Adame

Jawy Méndez

Kim Shantal

Sandra Itzel

Alberto del Río “El Patrón”

César Doroteo “Teo”

Manola Díez

Kike Mayagoitia

Carolina Ross

Lis Vega

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

La Granja VIP, con 10 espacios ocupados en el granero de las celebridades y 6 aún vacantes, se estrena el próximo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO: ¡no te pierdas este reality extremo que estará lleno del sabor especial que le dará Lis Vega con su fuego arrollador!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: