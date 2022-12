VIDEO: Fans de Bad Bunny provocan caos en el Estadio Azteca.

El primer concierto de Bad Bunny en la Ciudad de México fue un desastre y no precisamente por el recital del cantante puertorriqueño, sino por la mala organización y caos que causaron los fans que no pudieron entrar, ya que argumentaron que los boletos que compraron estaban clonados.

El Bad Bunny de Iztapalapa es una sensación en las fiestas.

Videos que circulan en redes sociales muestran a los seguidores del Conejo Malo mostrando su descontento, incluso algunos con lágrimas en los ojos, ya que les mencionaron que sus accesos no tenían validez, además de que no recibieron ninguna solución por parte de las taquillas del Estadio Azteca.

“Estoy formada desde el día de ayer a las 8 de la noche, soy la número 244 de la zona general y no es posible que no nos dejen entrar”, dijo una de las afectadas. “Primero me lo escanean con un aparato y me dijeron que estaba invalidado pero es imposible porque yo lo compré con mi amiga, ella sí pasó y yo no”, añadió otra.

Otros testimonios señalan que encargados de seguridad les rompieron y robaron sus entradas, por lo que exigen que les respondan. El Estadio Azteca, en tanto, señaló que investigarán lo sucedido, y pidieron a los afectados emitir su queja contra la empresa de los boletos.