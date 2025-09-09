VIDEO: Bad Bunny sufre lesión en lo que sería uno de sus últimos conciertos en Puerto Rico ¿Se cancela la gira?

La noche del domingo 7 de septiembre Bad Bunny ofreció una de sus últimas noches de su tan aclamada Residencia en el Choli de Puerto Rico pero “El Conejo Malo” encendió las alarmas luego de que sufriera una lesión en pleno concierto, lo cuál o obligó a parar por unos momentos el show.

Resulta que mientras Benito interpretaba su canción ‘BOkeTE’, realizó una pequeña coreografía la cuál contaba de unos pequeños saltos laterales pero poco antes de terminar con esta, se logró ver en diversos videos virales que al cantante “se le fue la rodilla”, mostrando signos de dolor.

¿Se cancelará la Residencia de Bad Bunny en el Choliseo de Puerto Rico?

De momento, el intérprete de “Safaera” no ha emitido una declaración al respecto sobre el estado de su lesión y sobre las próximas fechas restantes de esta Residencia histórica, aunque para fortuna de los fans de Benito, se le pudo ver terminando su concierto como estaba previsto.

Se espera que este viernes Benito vuelva a la acción para ofrecer las últimas tres noches en su querido Puerto Rico, con lo que concluiría esta Residencia totalmente histórica que ha sido de lo más comentado del verano, por su show, por su entrega y por su cercanía con su gente.

¿Qué récords ha roto esta tanda de conciertos de Bad Bunny?

Bad Bunny no solo rompe corazones y rodillas, pues su tanda de conciertos en el Coliseo de San Juan, también conocido como “El Choli” ha sido testigo de 27 noches únicas ofrecidas en un mismo recinto, las cuáles han tenido momentos épicos, desde sus acompañantes a la casita hasta sorpresas dentro de sus colaboraciones en vivo.

Este fenómeno no solo sorprende por su ya extenso calendario de presentaciones, sino porque sus conciertos fueron un “sold-out” casi de manera instantánea, aún cuando el aforo del recinto mencionado es de 18 mil personas.

Bad Bunny comenzó estas fechas de conciertos como parte de su gira “No Me Quiero ir de Aquí” en el mes de julio, el cuál promociona su último disco ‘DeBÍ TiRAR MáS FOTos’ y se espera que realice las 30 presentaciones programadas en su natal Puerto Rico.