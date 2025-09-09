Esta es la verdadera identidad del exesposo de Isabella Ladera, a quien le fue infiel con Beéle

La relación entre Isabella Ladera y Beéle, cantante colombiano de corridos tumbados, fue un torbellino desde el inicio. Aunque muchos creían que su noviazgo era solo marketing, la historia real superó cualquier campaña.

Todo comenzó como un romance lleno de likes, trends y canciones pegajosas, pero terminó con traiciones, acusaciones públicas… y un video íntimo filtrado.

En 2025, Cara, ex de Beéle y madre de sus hijos, reveló que el artista la había engañado con Isabella, quien al parecer sabía que él tenía familia. A pesar del escándalo, la pareja siguió junta un tiempo más, aunque plagada de rumores de infidelidad y miradas incómodas en redes.

Cuando todo terminó, Isabella compartió que había vivido engañada. Y justo cuando parecía que el drama se apagaba, se filtró un video íntimo que terminó por encenderlo todo otra vez.

Filtran video íntimo de Beéle con Isabella: ¿venganza o traición?

El 7 de septiembre de 2025 se viralizó en redes (como Twitter) un video explícito donde aparecen Isabella y Beéle. Aunque muchos lo vieron como “una estrategia más de publicidad”, la influencer confirmó que el material era auténtico y que solo lo tenían ellos dos.

(Instagram) Este fue el mesnaje que publicó Isabella Ladera tras la filtración de su video con Beéle.

Tras la filtración, la modelo venezolana publicó una frase contundente: “Las mujeres se apagan sexualmente si las decepcionan emocionalmente”, señal clara de que no fue un movimiento consensuado.

Además, anunció que iniciaría acciones legales contra Beéle, al considerarlo el responsable de una de las “traiciones más crueles” que ha vivido.

¿Quién es Isander Pérez, el exnovio de Isabella y papá de su hija?

Entre tanto escándalo, muchos comenzaron a preguntarse: ¿y qué pasó con el papá de la hija de Isabella? Resulta que se trata de Isander Pérez, creador de contenido puertorriqueño, quien también se vio involucrado en el drama.

Durante la relación de Isabella con Beéle, Isander dejó entrever en redes que ella le había sido infiel con el cantante.

En medio de los dimes y diretes, se hizo amigo de Cara, la ex de Beéle, y ambos comenzaron a aparecer juntos en trends de TikTok. Hasta se les llegó a relacionar sentimentalmente, aunque más tarde aclararon que solo eran amigos.

Eso sí, a Ladera no le gustó nada ver a su hija conviviendo con Cara, y hubo más fuego cruzado. Con el tiempo, todo se calmó: Isander fue visto con una ex de Anuel AA, y Cara con alguien del equipo de Karol G. Mientras tanto, Isabella intenta pasar la página… aunque internet no la deja en paz.