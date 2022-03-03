¿Quieres bajar de peso? Cumple con estos 3 hábitos.

Después de la temporada decembrina y el Día de la Candelaria, muchas personas deciden comenzar una dieta o ponen en marcha algunos tips para bajar de peso, hecho que se convierte en un objetivo para muchos.

Sin embargo, con el paso del tiempo se dan cuenta que mantener una dieta balanceada se convierte en algo sumamente complicado, por tal razón existen estudios científicos con grandes expertos que dan a conocer cuáles son los 3 hábitos diarios más comunes que ayudan a perder esos kilos de más sin hacer mucho día a día.

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Con estos tres tips se puede lograr bajar de peso sin darse cuenta, es vital recordar que el cuerpo es sano, aunque también influye una mente sana para cumplir con todos los objetivos. A continuación, te presentamos los tipos a seguir.

Dormir Bien

Tener las horas necesarias de sueño, es una de las reglas que ponen los expertos para garantizar la pérdida de peso de forma correcta, debido a que los efectos de descanso correctos ayudan al cuerpo a no pedir alimentos altos en calorías que puedan aumentar el peso sin darse cuenta.

Por eso, se recomienda dormir entre 6 y 8 horas, un hábito diario que ayudará a conservar la energía suficiente.

No ingerir bebidas alcohólicas

Gracias a un reciente estudio desarrollado por la Universidad Marquette y el Colegio Médico de Wisconsin se logró descubrir que los refrescos light no ayudan a bajar de peso, sino que al mezclarse con bebidas alcohólicas generan un efecto opuesto al esperado.

Para lograr bajar de peso, se debe disminuir el contenido calórico y solo se podrá tomar una copa para que las azúcares de la bebida compensen las calorías que no se consumieron.

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Comer frutas entre comidas

Es importante comer frutas entre las comidas, para evitar consumir otro tipo de alimentos que nos pueden subir de peso.

Las frutas te van a ayudar a disminuir tallas de forma rica y saludable con el paso de los días.

Ahora ya lo sabes, estos tres hábitos son la mejor forma de bajar de peso de forma saludable y sin hacer grandes esfuerzos en tu dieta.

