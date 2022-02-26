Mueren 5 integrantes de la Banda San Juan Bautista en accidente automovilístico.

Una triste noticia sacudió al mundo grupero esta madrugada, luego de que el autobús de la banda San Juan Bautista de Rincón de Tamayo se impactó contra una vivienda, dejando un saldo de 5 integrantes muertos.

Desafortunadamente, un choque en Tarimoro, en el estado de Guanajuato, también dejó a 15 personas heridas.

Fue la madrugada de este viernes cuando el autobús de la banda San Juan Bautista de Rincón de Tamayo, originaria de Celaya, se estrelló contra una casa ubicada en la esquina de Revolución y Guadalupe, de Tarimoro.

El aparatoso accidente automovilístico obligó a una fuerte movilización de servicios de emergencia y de la policía local, quienes acordonaron el área afectada casi de manera inmediata.

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¿Por qué se originó el accidente de la Banda San Juan Bautista?

De acuerdo con diversos medios de comunicación locales, el accidente de la Banda San Juan Bautista se originó porque el autobús de la banda se quedó sin frenos, lo que ocasionó que el conductor perdiera el control de la unidad y se impactara directamente contra el domicilio citado en el estado de Guanajuato.

Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos al lugar de los hechos, pero hasta el momento se desconoce el estado de salud actual de cada uno de ellos.

De acuerdo con diversas publicaciones en Instagram, la banda era reconocida y muy querida por toda esa zona del Bajío, pues hay varios comentarios y publicaciones lamentando la pérdida de los músicos, asi como el terrible accidente que dañó a tantas personas.

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