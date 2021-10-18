Bárbara de Regil saca su lado “fan” tras conocer a Arnold Schwarzenegger.

Bárbara de Regil se encontró a Arnold Schwarzenegger en el gimnasio.

Bárbara de Regil no pudo ocultar su faceta como fan y cayó rendida a los pies de Arnold Schwarzenegger, cuando por casualidad se topó al astro de Hollywood y exgobernador de California en el mismo gimnasio donde estaba entrenando.

¿Qué tiene? Todos somos fans de alguien; me salió lo fan y es que sí soy fan. También si veo a Meryl Streep me saldría lo fan

Fui a entrenar a un gimnasio y en eso me dice mi entrenador ‘está llegando’ y yo ‘no puedo tener tanta suerte’. Le pedí una foto y me dijo ‘sí claro, en veinte minutos’, yo lo dije ‘te espero el tiempo que quieras’

La querida actriz mexicana recordó cuando sus admiradoras también le piden fotografías y videos.

Le empecé a tomar video a lo lejos y recordé cuando me toman video a lo lejos, dije ‘ahora entiendo lo que se siente’

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Bárbara de Regil se prepara para su próxima película hollywoodense

Bárbara presumió orgullosa que su carrera está traspasando fronteras.

Estoy muy contenta haciendo ‘Blackout'; es para Hollywood. Se va a estrenar ya pronto; estoy muy emocionada con esa película porque es mi primera para Hollywood. Hablan en español, pero yo hablo en inglés todo el tiempo

Bárbara acudió a una alfombra roja en Los Ángeles, California, para promocionar una nueva serie televisiva en la que comparte créditos con Guy Ecker, Chantal Andere y Michel Duval.

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