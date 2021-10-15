Eleazar Gómez promociona su nuevo sencillo tras escándalo.

Eleazar Gómez lanzó su nueva canción en libertad condicional.

A casi un año de haber golpeado a Tefi Valenzuela, quien en ese entonces era su novia, y salir de prisión en marzo con libertad condicional tras reconocer su delito, Eleazar Gómez retoma su carrera como cantante con diversas actividades de promoción en Monterrey, Nuevo León, donde convivió con sus fans.

"Estoy promocionando mi sencillo 'De cero' que es parte de mi álbum en el que estoy trabajando. El 5 de noviembre sale el siguiente sencillo que se llama 'Contigo', estoy muy feliz trabajando", dijo el también actor a Ventaneando.

Respecto a los constantes cuestionamientos si se ha hecho alguna cirugía plástica, Eleazar Gómez lo negó y dijo que el cambio en su apariencia quizá se deba a estar tranquilo y en paz consigo mismo.

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Eleazar Gómez evadió preguntas referentes a Alicia Machado

Cuando se le intentó cuestionar a Eleazar Gómez respecto a los comentarios de Alicia Machado en los que la exMiss Universo aseguraba que presuntamente era un patán con su exnovia Danna Paola, el actor no dio una respuesta y dio por concluida la entrevista.

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