Belinda presume su belleza en La Voz Kids y en su cuenta personal de Instagram. (FOTOS)

Belinda presume su belleza en La Voz Kids y en su cuenta personal de Instagram, pues además de talentosa, nuestra querida coach luce su singular guapura en las redes sociales y en el programa que busca a las futuras estrellas infantiles de México.

La cantante no solo provoca la locura en su novio Christian Nodal, sino también entre sus millones de seguidores en Instagram, pues colgó una instantánea en una coqueta pose para la red social, demostrando que no solo en La Voz Kids causa sensación.

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Belinda no solo encanta a Nodal, también a sus fanáticos

La intérprete de 'Ángel' conquista con sus atuendos en el famoso reality show infantil, en el cual participa como uno de los coaches, siendo una de las favoritas de los televidentes.

No cabe duda que desde que se hizo público su romance con Christian Nodal, se convirtió en la envidia de miles de usuarios, pues la también actriz cautiva con la belleza que posee en sintonía en rostro y cuerpo.

Las fotografías que constantemente publica Belinda, siempre reciben miles de halagos; sus fans, también aprovechan para darle su apoyo para que sea la ganadora de esta temporada de La Voz Kids.

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