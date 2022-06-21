Carla Estrada lanza advertencia a Pablo Montero y le dice que necesita ayuda.

La productora Carla Estrada reconoce que su amigo Pablo Montero necesita ayuda clínica o internamiento, más allá de un simple consejo para tratar su problema de adicciones.

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Mira, lo quiero mucho, la verdad es un hombre. Sí, la otra vez lo vi y me dijo ‘No me vayas a regañar’ y le dije ‘Ya ni para qué', perdiera uno el tiempo. Ojalá que siente cabeza porque, la verdad, es un chavo talentoso, carismático y que tiene un mundo por delante, una familia maravillosa, tiene hijos, pero bueno, hay veces que las enfermedades no las puedes curar y necesitas apoyos

Pues sí, la verdad es que él es el que un día tiene que decir ‘Necesito ayuda’ porque la mano se la hemos tendido muchos y me incluyo. Él necesita apoyo, ayuda y pues sabe que, si necesita una mano amiga, la va a tener

No tiene nada de malo tener una enfermedad, no tiene nada de malo pedir ayuda, pero, sí lo ideal es tratar de que la gente no caiga en eso para que no suceda todo lo que sigue. Las oportunidades, a veces, ya no se repiten. Más bien, nunca se repiten, puede haber otras, pero no se repiten

Carla Estrada aseguró desconocer el problema de salud de Salvador Pineda.

En otros temas, la productora desconocía el problema de salud que sufre el actor, Salvador Pineda, quien a raíz de una caída tuvo que someterse a una cirugía de cadera para cuya rehabilitación ha pedido ayuda la ANDA, pues no cuenta con recursos para costearla.

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