Juicio de Pablo Lyle es postergado hasta julio. ¿Por qué?

Por séptima ocasión se volvió a postergar el juicio, mediante el cual, Pablo Lyle será juzgado por el delito de homicidio involuntario del que se le acusó hace tres años, luego de golpear en un incidente de tránsito en Miami, al ciudadano de origen cubano Juan Ricardo Hernández.

La fecha para el inicio del juicio estaba marcada para el 5 de julio próximo, pero esta mañana, los abogados del actor mexicano pidieron a la juez del caso una prórroga de por lo menos dos semanas, argumentado que dos testigos fundamentales y que son miembros de la familia del ahora occiso, no han podido ser contactados para comparecer en el estrado.

Pablo Lyle, quien como se sabe se mantiene en arraigo domiciliario, se conectó virtualmente a la sesión.

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¿Por qué se pospuso el juicio de Pablo Lyle?

El juicio de Pablo Lyle se pospuso porque faltan dos testigos en dar su versión de los hechos.

"Dos testigos que se habían programado para el día de mañana, los tendríamos que reprogramar, pues nos salimos del tiempo límite de la fecha del día del juicio. Solicitamos la continuidad de los dos testigos, que incluso son miembros de la familia del fallecido y que han hecho todo lo posible para no presentarse", dijeron los abogados del mexicano.

"La vez pasada dijeron que querían que estuviera presente un abogado. Estos testigos son de suma importancia, pues validarían el comportamiento y las actitudes del fallecido. Necesitamos tiempo, pues dudo mucho que se presenten el día de mañana", declararon.

Debido a este contratiempo, la audiencia duró escasos 5 minutos, pero ahora será el próximo 8 de julio cuando se vuelva a celebrar una nueva sesion para conocer el estatus previo al juicio del mexicano. Según trascendió, una vez juzgado y de resultar culpable, a Pablo Lyle podrían no contarle los tres años que lleva en arraigo domiciliario como rebaja a su posible sentencia, tal como lo estarían buscando sus abogados.

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