Belinda levanta la polémica con mensaje sobre Nodal: “La cag...”.

Belinda y Christian Nodal han estado en medio de la polémica desde que dieron por terminado su romance en febrero pasado por causas que hasta la fecha siguen siendo desconocidas; sin embargo, recientemente la española sorprendió a propios y extraños al hablar sobre el tema y reconocer que la cag…

Belinda y el cantautor mexicano se comprometieron en mayo de 2021 luego de que Nodal le entregara tremendo anillo de compromiso, por lo que se esperaba que llegaran al altar, pero de forma abrupta y repentina anunciaron el fin de su relación en febrero pasado.

Belinda habla sobre su ruptura con Nodal

Como mencionamos anteriormente, la ruptura entre los dos cantantes llegó de forma inesperada luego de haberse consolidado como una de las grandes parejas del medio del espectáculo. A cinco meses de terminar su noviazgo con el intérprete de “Vivo en el 6”, Belinda rompió el silencio y reconoció que no tomó las mejores decisiones.

La cantante de “Luz sin gravedad” y “Ángel” declaró en entrevista con Vogue España que no debió ser tan abierta y exponer públicamente su relación con el sonorense.

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Cuando le preguntaron si se arrepentía de haber dejado al descubierto cierta parte de su intimidad al público y a los medios, su respuesta fue clara y sorprendió a sus fans.

“Pues claro, cien por ciento. Y no lo volvería a hacer nunca. Sí que me arrepiento, y lo digo de corazón, de haber expuesto ese tema como lo expuse. Pero bueno, así es la vida. Escogí mal, lo que hace que todo sea peor todavía. ¿Puedes poner ‘la cag..’ en Vogue? Pues pon que la cag… En todos los aspectos”, declaró Beli.

Así mismo, la cantante señaló que ahora se encuentra mejor y ha aprendido de los errores y se mantiene enfocada en su carrera. Cabe recordar que hace algunas semanas declaró a Ventaneando que no piensa por ahora en el amor, caso contrario a Christian Nodal, a quien se le ha visto muy acaramelado con Cazzu.