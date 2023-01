Bellakath protagoniza nueva polémica y así responde.

Bellakath, intérprete de ‘Gatita’, ha estado metida en diversas polémicas principalmente relacionadas con el plagio de algunas de sus composiciones, mismas de las cuales la ex participante de ‘Enamorándonos’ ha salido victoriosa.

Nos acompaña Bellakath en VLA Fin De Semana para cantar “Gatita”.

Además, algo por lo que se ha caracterizado y que le ha valido el cariño del público es que siempre da la cara y esclarece los hechos ella misma. Esta ocasión hizo lo propio, cuando fue cuestionada sobre el tono de su voz y es que hay quien afirma que este suena distinto en plataformas.

¿Qué dijo Bellakath sobre los cuestionamientos a su tono de voz?

Bellakath compartió algunos cuestionamientos de los que ha sido presa, por quienes aseguran que cuando canta en vivo no se escucha igual. “Muchos decían: ‘es que tu voz no es así', ‘la Bellakath no es así, o sea, le pones autotune’”, recordó la intérprete de 25 años, pero rápidamente lo negó argumentando que ni siquiera tiene dicho software, pues no ha comprado ni la licencia para instalarlo en su equipo ya que considera que no lo necesita.

Sin pelos en la lengua, la reguetonera respondió en un programa de Youtube que se ha negado a usar autotune para modificar su voz, pues aseguró que “tampoco es que esté cantando ópera”, aunque si bien sus temas son una fusión de diferentes sonidos y ritmos, no ha usado este tipo de programas, ya que además de que tienen un costo, hacen que la voz suene como de robot.

Incluso, afirmó que en ocasiones anteriores, al principio de su carrera, ya habían intentado meter el autotune a sus canciones, pero se negó y afirmó que hasta para hacer uso de esta herramienta la persona que canta tiene que estar afinada.

Después de todas las críticas y los líos que ha tenido que enfrentar Bellakath, ya se encuentra preparando material nuevo.