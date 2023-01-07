La primera aparición de Bellakath en un escenario perreando.

Durante la participación de Katherinne, mejor conocida como Bellakath, en el programa Enamorándonos la cantante salió con el famoso artista de música urbana latina, Michael G.

En esta ocasión la famosa reggaetonera tuvo que cumplir un reto el cual consistía en que Bellakath tenía que subir a la tarima a perrear a lado de Michael G, a lo que la cantante declaró que nunca había perreado en un escenario pero pagó el reto.

Posteriormente, llegó el momento en el que Katherinne tuvo que cumplir el desafío.

Primero, Kath tuvo su cita con Michael y se dispuso a observar lo que hacía su flechado. Cuando llegó la hora, se subieron a la tarima. A Bellakath le dió un poco de pena a la hora de la hora porque vio mucha gente pero eso no impidió que cumpliera su reto, por lo que sacó sus mejores “pasitos”como ella menciona.

Cuando Bellakath concluyó el reto, se ganó el respeto de Mich porque no tuvo nada de pena y estuvo muy desenvuelta en la tarima.

El único problema en la cita fue que Bellakath es celosa pero toleró que Michel se acercara a las niñas ya que sabe que es su trabajo y por eso lo tiene que acompañar en sus metas. Pero todos en el foro notaron que ambos hacían una linda pareja, hasta la Bebeshita opinó:

ustedes son los chakas y nosotros somos los nice”.

Al final, cuando entrevistan a Katherinne y a Michael G, ella dice que le dio un poco de pena perrear porque había mucha gente debajo del escenario y aclara que ella nunca había perreado en la tarima. Sin embargo, cuando Kath termina el reto dice que se va muy “Bella Kath”.

Además, Kath señala que ella sólo perreó por la apuesta pero que no lo hace todo el tiempo porque le da pena.

Por otro lado, menciona que le gustan las personas sinceras, que le contesten los mensajes porque no te quita ni un minuto mandar un mensaje, que aunque ella siempre se encuentra ocupada porque está estudiando o haciendo algo siempre responde los mensajes, aludiendo a que “el interés tiene pies”.

Por último, cierra diciendo