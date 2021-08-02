Marie Claire Harp defiende su nuevo romance con José Manuel Figueroa.

Marie Claire Harp aclara rumores sobre su relación con José Manuel Figueroa.

La venezolana Marie Claire Harp, actual novia de José Manuel Figueroa, niega ser la tercera en discordia en la relación que este tuvo con la modelo Farina Chaparro. Y, a raíz de ello, haber detonado una serie de episodios violentos entre ellos, según se aprecia en los videos que circularon hace unos días.

Marie Claire también desmiente que, al empezar su romance con José Manuel Figueroa, haya estado comprometida en matrimonio con otro hombre, tal y como se afirmó en una revista.

Como se sabe, José Manuel denunció a Farina Chaparro por hostigamiento, amenazas y extorsión, y ella a su vez por violencia física.

“Ahí entra el trabajo periodístico, nosotros no podemos dar cátedra de eso, el estudio y poder de investigación que tiene cada colega, ahí sí les puedo decir que hubo muchas mentiras”, expresó.

“A tal punto que dijeron que yo me iba a casar. La foto que pusieron en la revista es la foto de mi hermano. Yo dije ‘no puede ser, me voy a casar con mi hermano, voy a cometer un incesto, por dios’. Yo creo que se está tergiversando y se está distorsionando un mensaje muy importante que es el tema de la violencia de género”, continuó la venezolana.

La presentadora latina trascendió que se hicieron especulaciones falsas de su persona.

“Yo creo que con todas esas acusaciones e historias inventadas o lo que sea, se está distorsionando la verdadera causa de esta situación, que es una denuncia, dos personas que se sintieron ofendidas y esa tiene que ser la línea”, confesó.

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Marie Claire Harp confesó que no fue la manzana de la discordia entre José Manuel Figueroa y Farina Chaparro

Marie Claire Harp expresó que no tiene nada que ver en la separación entre José Manuel Figueroa y Farina Chaparro.

Yo no tengo nada absolutamente que ver. Yo no he sido la manzana de la discordia de nada. Yo era una mujer soltera, él un hombre soltero, nos juntamos y he sido víctima de todas las consecuencias porque no tenía idea de todo lo que iba a acarrear

Y, aunque aplaude que Farina haya denunciado la situación que dice haber vivido con José Manuel, también asegura que en su relación con él, todo ha sido miel sobre hojuelas.

Estoy viviendo una historia completamente diferente e inherente a todas estas acusaciones y a todo lo que está sucediendo. Es una historia llena de poesía, llena de amor, respeto y caballerosidad. Yo creo que eso es lo que me reconforta y me hace estar al lado de él

La presentadora también compartió que su noviazgo con el hijo de Joan Sebastian es un verdadero cuento de hadas.

Esa es la imagen con la que me quedo y con la que estoy. Si en algún momento de mi vida llego a pasar una situación como la que está atravesando esta señora, no solo con él, sino en cualquier ámbito de mi vida, yo voy a acudir a las medidas judiciales correspondientes

La conductora asegura que el hijo de Joan Sebastian la ha estado pasando mal desde que se dio a conocer que Chaparro lo denunció.

Emocionalmente, obvio está quebrantado, bajoneado, golpeado, pero gracias a Dios está tomando las medidas correspondientes. Es un hombre noble, muy trabajador y honesto. Yo creo que él tiene la verdad en su corazón y eso es lo que va a demostrar

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