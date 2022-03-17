Gloria Murillo cuenta su historia de violencia en exclusiva con Ventaneando.

Gloria Murillo, exatleta de Exatlón México, confesó a Ventaneando su historia de violencia a manos de su exnovio Alejandro Zavala Noyola.

La querida atleta, quien portó con orgullo la camiseta roja en nuestro reality show, confesó que sufrió violencia física y psicológica a manos de su ex.

Yo nunca había hablado de mi historia con nadie. Más que miedo, también te da pena saber todo lo que aguantaste y viviste

Gloria confesó que fue una relación de dos años que sucedió en su natal San Luis Potosí, pero con el paso del tiempo aquel romance se volvió violento.

Todo empezó muy normal porque compartíamos una pasión que era el fútbol y todo eso. Después fue cambiando todo…

Llegó un punto donde a esta persona no le importaba que hubieran personas adelante para llegar a tal punto de violencia

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Gloria Murillo recordó su historia de violencia con Ventaneando

Gloria Murillo recordó cuando su ex rompió el vidrio de su coche e incluso intentó golpearla en su propia recámara.

Literal, reventó los vidrios de mi coche con sus puños, ahí estaban mis amigas. Tengo fotos y videos de cosas que llegaron a pasar… la puerta rota de mi cuarto

Pasaron varios momentos, donde me llegó a poner la mano encima. Hubo un momento donde yo estaba encerrada en mi cuarto y él estaba tratando de romper la puerta, yo pensaba ‘de aquí no voy a salir

Fue en el Día Internacional de la Mujer de este año 2022, cuando la velocista alzó la voz en sus redes sociales contando su historia de violencia.

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